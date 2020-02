Residente rompe récords con estreno de "René"

San Juan, Puerto Rico.

El rapero, compositor y productor puertorriqueño René Pérez Joglar "Residente" lanzó este jueves su nuevo sencillo y vídeo musical, "RENE".

A través de sus redes sociales, "Residente" expresó que hoy 27 de febrero vuelve a ser "RENE" y confiesa que esta canción además de ser el tema más importante en su vida personal, componerlo le ayudo en un momento muy difícil hace unos años atrás.

"RENE" llega después del éxito de su dembo/reggaetón, "Bellacoso" junto a Bad Bunny.

Este tema muestra a "Residente" tal cual es con sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos, explicó este jueves en un comunicado Sony.

"Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar. Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos, necesitaba volver a ser yo", dijo.

MIRA: Bad Bunny muestra repudio al asesinato de mujer transgénero Alexa

El sencillo viene acompañado de un video muy emotivo dirigido por el por el propio René, al igual que ha hecho en todos los vídeos musicales de sus producciones anteriores.

En él se deja ver con transparencia y sin armaduras.

"Como siempre tuve déficit de atención extremo, cuando pequeño mi mamá me tenía que cantar todo lo que me tenía que estudiar como si fueran canciones para que me las aprendiera.", escribió en sus redes para anticipar el single.

El mismo fue rodado en su pueblo natal de Trujillo Alto y el mismos hace un repaso de su vida hasta el presente.

Este próximo 7 de marzo, el artista se presentará junto a la Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Concert Hall.

Actualmente, "Residente" continúa trabajando en lo que será su segundo álbum en solitario.

Ampliando aún más su exploración de innovadores paralelos musicales y científicos, "Residente" trabaja con los departamentos de neurología de Yale y la Universidad de Nueva York, donde se asoció con profesores para estudiar patrones de ondas cerebrales en gusanos, insectos, ratones e incluso Bad Bunny cuando estaban creando "Bellacoso"

ADEMÁS: Lady Gaga regresa a la música con "Stupid Love"

Utilizando pruebas de electroencefalograma (EEG), René rastreó ritmos comunicativos que eventualmente los ha convertido en sonidos para este nuevo proyecto.

El video "RENÉ" estrenado el 28 de febrero alcanzó las casi 4 millones re reproducciones en menos de 24 horas.