Desmienten que la actriz Silvia Pinal esté grave

Ciudad de México, México.



La actriz mexicana Silvia Pinal se encuentra estable. Así lo aseguró su hija, Sylvia Pasquel, quien comentó que la primera actriz únicamente visitó el hospital por un dolor en la vejiga, mismo que está siendo controlado.



"Claro que no está hospitalizada de urgencia (como se había comentado). Le empezó a doler la panza y la llevamos el sábado a que la revisaran y resultó que trae un poco inflamada su vejiga. Así que se va a a quedar un par de días para recuperarse", afirmó Pasquel en entrevista.



Pasquel no se encontraba en casa cuando Pinal comenzó con los dolores, por lo que su hermano, Luis Enrique Guzmán, fue quien la llevó a un nosocomio del sur de la ciudad.

"La van a tener en observación, le darán algunos medicamentos para desinflamar y ya, eso

es todo.



"Casi lo más probable es que salga mañana (hoy)", comentó Pasquel.



En marzo de 2019, la Diva del Cine Mexicano permaneció internada durante siete días por problemas respiratorios; tras ser dada de alta, su tratamiento continuó en casa.

Complicaciones

"A estas alturas del partido, cuando (Pinal) siente alguna molestia es necesario llevarla al hospital para prevenir cualquier complicación, porque si tú vas dejando las cosas, se va acumulando y si no lo atiendes, a la edad que tiene mi mami (88 años), pues ya no podemos estar perdiendo el tiempo.



"Si vemos que no se siente bien, la llevamos al hospital y no pasa nada", dijo Pasquel.