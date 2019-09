Frida Sofía se queda sola, Enrique Guzmán: "Si sabes contar, no cuentes conmigo”

Miami, EEUU.

Después de escuchar los comentarios de Enrique Guzmán, abuelo de Frida Sofía, la cantante acudió a sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

La hija de Alejandra Guzmán contestó a las declaraciones de su abuelo materno, quien dijo que la estrella se ha distanciado de su familia solo para hacerse una carrera en la música, publicando en Instagram una presunta conversación con que tuvo con este.

En las capturas se ve como Enrique le asegura que Apolo es su primo, esto al parecer ante la declaraciones de ella en las que niega saber algo del pequeño.

MIRA: Enrique Guzmán: "a Frida Sofía le estorba la familia"

Además de decirle que debería aceptar la oferta de Carmen Salinas, quien le ofreció el amor de madre que supuestamente Alejandra Guzmán no le dio hace unos días atrás.

“Tal vez la oferta de Carmen Salinas es la que te convenga. Te iré a ver haciendo el papel de Aventurera jajajajaja”, se lee en la captura compartida por Frida Sofía.

"Carmen (Salinas) te está ofreciendo el amor que tu familia te ha negado. Esto parece una cursi telenovela barata", agregó.

Recientemente Enrique dijo a la prensa que le dolía que su nieta prefiera a una desconocida que a él, "¿Cómo les haría sentir a ustedes que un nieto les diga que quiere más a Carmen que a su abuelo?", dijo en entrevista mientras presentaba su nuevo disco, Se Habla en Español.

En el texto Enrique Guzmán también le asegura que ya no tendrá su apoyo.

“Yo esos papeles no los he aceptado nunca, así que si sabes contar, no cuentes conmigo. Lo siento Frida”.

La única hija de Alejandra Guzmán público la captura para exponer las presuntas mentiras de su familia materna.

Frida Sofía, de 27 años también compartió varias capturas en los que se ve que las cuentas en Instagram de su madre, Alejandra Guzmán, y su tío Luis Enrique Guzmán la tienen bloqueada en la red social.

"Ojalá triunfe porque si no, se quedará sola"

En su última entrevista para presentar el disco que celebra su sexagésimo aniversario de carrera, Enrique Guzmán dijo que su nieta se ha alejado de su familia todo para hacerse una carrera.

"Frida quiere independizarse de la familia, le estorba la familia, ella quiere triunfar y ojalá lo logre... Ojalá triunfe porque si no, se quedará sola.", dijo el veterano artista.

ADEMÁS: Alejandra Guzmán suplica paz a Frida Sofía: "Te amo, te necesito"

Aunque no lo mencionó, se especula que esta movida de Frida sea solo una estrategia publicitaria para su lanzamiento como cantante, algo que se dio convenientemente en medio de su mediática pelea con su madre, Alejandra Guzmán.

En el pasado Enrique Guzmán ha demostrado el apoyo que tiene para su nieta, pero parece que ya no está dispuesto a tolerar los constantes ataques de Frida Sofía a Alejandra Guzmán.