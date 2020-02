Lady Gaga y Bradley Cooper siguen "engañando" al público con su amorío, según ella

Estados Unidos.

Lady Gaga ya va por su segundo romance conocido en menos de un año, pero ella insiste en hablar de su rumoreada relación con Bradley Cooper, su coprotagonista en la cinta "A Star is Born".

Aunque ya pasó un año y Bradley Cooper ha seguido su vida, ahora separado de Irina Shayk, y los rumores sobre su supuesto affair con la cantante han bajado su intensidad, parece que Lady Gaga no deja pasar oportunidad de señalar que todo fue una gran actuación de parte de ambos.

El año pasado la cantante de "Poker Face" fue señalada de romper la relación de Cooper y Shayk después de la descarada presentación de ambos en los pasados Óscar 2019, cuando interpretaron "Shallow" sobre el escenario.

En una reciente entrevista con Oprah Winfrey la estrella abordó, nuevamente, el tema sobre el rumoreado romance con Cooper. “Hicimos un muy buen trabajo engañando a todos.", dijo Gaga.

"No hubiera funcionado si no creyeras que no estaban enamorados", añadió Oprah.

La presentadora de televisión también admitió que había interrogado al propio Bradley sobre el presunto amorío con Gaga.

“Estuvimos hablando de todos los rumores sobre ustedes el año pasado. (Cooper) dijo que si hubieran sido ciertas, nunca habría sido capaz de mirarte a los ojos sentado en ese piano", aclaró Oprah.

Lady Gaga aseveró que lo dicho por el actor era "absolutamente" cierto.

Las especulaciones sobre una aventura entre Bradley Cooper y Lady Gaga surgieron mientras rodaban "A Star is Born" en 2018.

Esta no es la primera vez que la cantante hace referencia a la rumoreada aventura, el año pasado lo dejó claro en un artículo de la revista Elle, donde también fue entrevistada por Oprah Winfrey.

En entrevista con Jimmy Kimmel en 2019 también defendió su actuación con Bradley fuera de cámaras.

"Desde un punto de vista puramente artístico, era muy importante para nosotros dos mantener una conexión todo el tiempo. Cuando estás cantando acerca del amor, eso es lo que quieres proyectar. ¡Soy artista! Y supongo que hicimos un buen trabajo, ¡Los hemos engañado a todos!", dijo la estrella.

Según The Sun, la relación entre Bradley e Irina Shayk se vino a pique después de su presentación con Lady Gaga en los Óscar.

Tras la infame performance la modelo rusa dejó de seguirla en Instagram y meses después abandonó el hogar que tenía con Cooper en Nueva York para vivir en Los Ángeles.

Tras la ruptura de Cooper, Lady Gaga ha tenido dos romances confirmados, uno con un ingeniero de sonido que trabajaba con ella y más recientemente con el empresario Michael Polansky.