Irina Shayk rompe el silencio sobre su separación de Bradley Cooper

Reino Unido.

Irina Shayk rompió el silencio sobre su polémica separación del actor Bradley Cooper, cuya ruptura trascendió a mediados del 2019 en medio de rumores de infidelidad por parte del galán de Hollywood.

La pareja, que estuvo junta por cuatro años, se ha mantenido hermética y enfocada en la crianza de su hija en común, Lea de Seine.

Shayk y Cooper anunciaron su separación el pasado junio, después de varios meses de rumores de crisis que se vieron acrecentados por la estrecha amistad entre Bradley Cooper y Lady Gaga tras Nace una Estrella.

En un principio parecía una separación amistosa, pero con el paso del tiempo se fueron conociendo detalles que apuntaban a que su relación vivió momentos convulsos.

"Creo que en todas las buenas relaciones sentimentales tú ofreces lo mejor y lo peor de ti. Por eso dos grandes personas no tienen por qué ser una gran pareja", sentenció.

La ex pareja se volvió a dejar ver junta a finales de agosto, en el aeropuerto de Ibiza, apenas unos minutos y para intercambiarse a su hija, en el que fue su primer verano separados.

Según las imágenes, la modelo y el actor apenas se dirigieron la palabra.

"Es complicado encontrar el equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora que se gana la vida. De verdad, todavía hay días en los que me levanto y pienso: 'Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando'".

Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda lidiar con este rol. "Las mujeres son las que pueden manejar todo", dijo, y agregó, "¡La mujer puede criar a los niños, las mujeres pueden hacer el trabajo, y cuando regresa, puede cocinar y limpiar y hacer el trabajo pesado también!"

En cuanto a una probable reconciliación con Cooper, Shayk dejó claro que no piensa volver atrás.

"Tengo una personalidad fuerte y definitivamente sé lo que quiero, y creo que algunos hombres tienen miedo de eso... Si alguien está fuera de mi vida, están fuera de mi vida y realmente corto todos los lazos, ¿sabes?", enfatizó.

Irina Shayk y Bradley Cooper estuvieron juntos entre 2015 y 2019. La pareja tuvo a su hija Lea en la primavera de 2017.