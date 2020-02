Super Bowl: Shakira aumenta en 957% sus ventas digitales y logra número uno en Itunes USA

Redacción.

Shakira vive un mega levantón en ventas digitales en Estados Unidos, seis de sus discos presentan más del 25% de aumento en la plataforma de Itunes USA, y es lógico pensar que después de su presentación en el Super Bowl 2020, sus ventas digitales incrementaría.



En el top 100 de Itunes USA, Shakira desplazó del número uno a la canción "Only The Young" de Taylor Swift con el éxito de 2001, "Whenever, Wherever", mientras que aparece en la posición tres con su mega hit Hips Don't Lie (feat. Wyclef Jean) lanzado en 2005; completa el top 10 con su canción Waka Waka (This Time for Africa) [The Official 2010 FIFA World Cup (TM) Song] ubicado en la posición número seis.



Además de las antes mencionadas, Shakira ubicó cinco canciones más en el top 100 Itunes USA. Las ventas digitales de Shakira aumentaron en un 957% según reportó el portal Nielsen Music/MRC Data por medio de la revista de música Billboard.





En el streaming, las canciones más populares de Shakira fueron “Empire”, que registró el mayor salto con más del 2.135%, “She Wolf” (905%), “Whenever, Wherever” (705%) y “Hips Don’t Lie” con Wycelf Jean (430%).

Ventas digitales no favorecen a JLo.

Jennifer López no tuvo el impacto en ventas digitales como se esperaba, siendo ella, conocida en EEUU. La cantante de origen puertorriqueño tuvo un 800% de incremento a su repertorio musical digital, entre las canciones más vendidas están: “On the Floor,” “Let’s Get Loud,” y “Waiting for Tonight.”

Las canciones antes mencionadas se posicionaron entre el top 50 y top 100 de Itunes USA.

Shakira y JLo arrasan en Youtube

La cantante colombiana y de origen puertorriqueña lograron que su presentación colgada en Youtube tuviera en dos días más de 90 millones de reproducciones, siendo hasta ahora el show de Super Bowl más reproducido en esta plataforma de la historia de los Halftime.