El antes y ahora de Shakira: Una vida éxitos, fracasos y polémica amorosa

Te dejamos esta fotogalería para que recuerdes el antes y ahora de la "Reina del pop latino", así como sus parejas, secretos y éxitos musicales.

04.02.2020

1/28

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, la reconocida cantante colombiana de 43 años hizo vibrar el Super Bowl 2020, sus caderas no mienten y se posicionó como tendencia mundial en Twitter y seis de sus discos aumentaron el 25% de las ventas digitales, 10 de sus canciones entraron el top 100 de Itunes USA, siendo Whenever, Wherever la más descargada desde el domingo dos de febrero.