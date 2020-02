AUDIO: Amber Heard confiesa haber golpeado a Johnny Depp en audio

Los Ángeles, EEUU.

La actriz Amber Heard sufrió un revés en su historia sobre ser una víctima de violencia doméstica de parte de su ex marido Johnny Depp con un audio en donde ella confiesa que golpeaba a Depp.

El polémico audio, revelado por el diario británico Daily Mail, capturaron a la actriz de Aquaman, de 33 años, en 2015, confesando que hacía berrinches físicos y Depp, de 56 años, pidiéndole que parara la violencia.

Recordemos que Heard hundió la reputación de su ex marido después de demandarlo por violencia doméstica alegando que el reconocido actor la golpeaba.

En el audio la actriz dice: "Lamento no haberte dado una bofetada en la cara, pero te estaba manoteando, no te golpeé. Cariño, no estabas siendo golpeado", dijo la actriz usando las palabras hitting para referirse a manotadas y punch para hablar de golpes a puño cerrado.

"No sé cual era el movimiento de mis manos, pero estás buen, no te herí, no te golpeé, te estaba manoteando.", señala Amber en el audio.

Desde el incidente Amber Heard se ha convertido en una defensora de los derechos de las mujeres y oponente de la violencia doméstica.

En el audio la rubia también se burla de Depp por huir de la pelea la noche anterior diciéndole: "Eres un bebé. Maldita sea crece Johnny."

Según el Daily Mail, el audio fue grabado por la ex pareja durante una sesión informal de "terapia" de dos horas registrada consensualmente en el teléfono celular de Heard. El medio británico habría recibido el material de parte de una fuente confiable.

Amber Heard pidió el divorcio a Johnny Depp en 2016 alegando presunta violencia doméstica.

Según el audio, Depp le dice a Heard que se había marchado para evitar más abuso físico.

"Porqué si seguíamos así, se hubiera puesto muy malo. Bebé, ya te lo he dicho. Me asusta mucho que estemos en una p**ta escena del crimen justo ahora", recalca el actor.

Pero la actriz no responde bien diciendo, "No te prometo no ponerme violenta otra vez. Dios, a veces me enojo tanto que solo lo pierdo (el control)".

Johnny dice que era victima de Amber

La pareja se separó en 2016, 18 meses después de su matrimonio con Amber Heard alegando violencia doméstica.

Heard presentó imágenes de las presuntas lesiones, pero el Departamento de Policía de Los Ángeles no encontró evidencia de un delito.

El divorcio se concluyó en agosto de 2016, con un acuerdo de $ 7 millones a favor de la actriz, que ella dice que donó a la caridad.

Más de dos años después, Heard escribió un artículo de opinión para el Washington Post sobre cómo "enfrentó la ira de nuestra cultura" por hablar en contra de la violencia doméstica y señalar a un hombre tan famoso como Deep.

Depp luego demandó a Heard por $ 50 millones de dólares por difamación, después de que ella alegara que había recibido amenazas de muerte y perdió su trabajo después de acusarlo de abuso doméstico.

En su demanda, Deep dice que es víctima de un "engaño elaborado" que supuestamente fue realizado por Heard para generar publicidad positiva y avanzar en su carrera.

"La Sra. Heard no es víctima de abuso doméstico; es una perpetradora. Ella me golpeó, golpeó y pateó. También arrojó repetidamente y con frecuencia objetos contra mi cuerpo y cabeza, incluyendo botellas pesadas, latas de refresco, velas encendidas, controles remotos de televisión y latas de diluyente de pintura, que me lastimaron gravemente", dice el actor en su demanda.

Los fanáticos del actor lanzaron en Twitter el movimiento #JusticeForJohnnyDepp (Justicia para Johnny Depp), en apoyo al actor de "Piratas del Caribe".

Sobre las acusaciones de Heard contra él, Deep dijo. "Continuaré negándolas por el resto de mi vida".

Tanto Amber como Johnny presentaron pruebas de los supuestos abusos físicos que sufrieron durante su relación.

Depp confirma que el audio es real, Heard niega haber mentido

El abogado de Deep, Adam Waldman, confirmó la fiabilidad de las cintas. "Estas cintas que contienen las escalofriantes confesiones de violencia de Amber Heard exponen aún y destruyen su engaño de abuso", dijo el letrado.

Una portavoz de Heard acusó a Depp de filtrar la cinta como una "venganza" para intentar culpar a la víctima.

"Cualquiera que esté familiarizado con la dinámica del abuso doméstico reconocería de inmediato lo que realmente está sucediendo. A lo largo de la grabación, que Johnny Depp entregó vengativamente a la prensa, Heard intenta repetidamente aplacar a Depp, ignorar sus acusaciones y obligarlo a reconocer lo que realmente estaba sucediendo en su relación '', dijo la portavoz.

"Pero el Sr. Depp, que vivió y vive en una cámara de eco de su propia creación, tratar de torcer esta conversación privada para sugerir que no abusó de la Sra. Heard o que de alguna manera 'lo merecía', no es más que lo último esfuerzo misógino para culpar a las víctimas.", recalcó.