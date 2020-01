La Academia: Angie Flores no convenció al jurado, pero sigue siendo favorita del público

México.

La cantante hondureña Angie Flores volvió a triunfar en La Academia ganando al público en su duelo en el concierto 11.

Sin embargo, la concursante no recibió la misma apreciación de parte de los jueces, que no quedaron tan encantados con su primer presentación de la noche.

Angie Flores subió al escenario del concurso de TV Azteca para interpretar "Hasta que me olvides" de Luis Miguel.

Alexander Acha "No es de lo mejor que te he visto... no sé si te faltó ensayar la canción. Te faltó esa fuerza y esa pasión que generalmente me transmites... te sentí insegura, nerviosa.", le dijo el también cantante, quien señaló fallas en la voz de la hondureña.

Danna Paola agregó, "Me parece muy bonito verte en diferentes tipos de facetas... hoy por lo menos yo vi un avance de seguridad, te veo una mujer...", sin embargó coincidió con Acha en que la interpretación de Angie no superó las expectativas fijadas con sus presentaciones anteriores.

No obstante Danna no dejó de recalcar a Angie como ha visto su crecimiento en La Academia.

Arturo López Gavito señaló que Angie ha tenido mejores interpretaciones que la de este domingo; según el juez la canción de Luis Miguel no fue la mejor elección para la hondureña.

"Lo que pasa es que otra vez una canción que no corresponde ni a la vivencias ni a la edad de Angie. Cuando un intérprete no entiende bien lo que esta cantando entonces ocurre eso.", dijo el también llamado "juez de hierro".

Horacio Villalobos fue el único que no concordó con sus compañeros. "A mí sí me gustó... yo escuché a Angie y a mi me gusto mucho y pasé por alto estás fallas".

Duelo de Angie y María Fernanda

Angie Flores se enfrentó este domingo con su compañera María Fernanda en el duelo en el que cada una interpretó su versión del tema "Regresa a mí" el cover de Il Divo de "Unbreak My Heart", original de Toni Braxton.

Aunque los jueces no lograron un consenso sobre quien debía ser la ganadora del duelo de la noche.

Pero por suerte Angie se recuperó al coronarse por segundo domingo consecutivo como la favorita del público, quien recibió el 69% de los 120,000 votos hechos por el público a través de la aplicación de La Academia.

Por último fue la contrincante de Angie, María Fernanda quien fue eliminada del concurso de talentos.

La semana pasada Angie también logró ganar el duelo ante su compañera Dalú.