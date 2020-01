Premios Lo Nuestro 2020: Lista de nominados

Miami, EEUU.

Univision anunció este martes los nominados de la edición de 2020 del Premio Lo Nuestro, que galardonará a lo mejor de la música latina en Estados Unidos el próximo 20 de febrero en la ciudad de Miami.

Los ganadores serán elegidos mediante votación popular desde hoy y hasta el 27 de enero en Estados Unidos y Puerto Rico a través de la página web del canal de televisión de habla hispana.

El show será conducido por el cantante Pitbull, según informó la cadena.

El puertorriqueño Daddy Yankee es uno de los más nominados con 12 candidaturas, seguido del grupo mexicano Reik y Sebastián Yatra, con 10 nominaciones cada uno.

Los cantantes del género urbano Bad Bunny y J Balvin les siguen con nueve nominaciones cada uno.

Lista de nominados a Premios Lo Nuestro 2020

Artista del año

Christian Nodal

Daddy Yankee

Reik

Romeo Santos

Álbum del año

"11:11" - Maluma

"Ahora" - Christian Nodal

"Ahora" - Reik

"Fantasía" - Sebastián Yatra

"Homerun" - Paulo Londra

"Oasis" - J Balvin & Bad Bunny

"Ocean" - Karol G

"Opus" - Marc Anthony

"Simplemente Gracias" - Calibre 50

"Utopía" - Romeo Santos

Canción del año

"Cariño A Medias" - Conjunto Primavera

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"Parecen Viernes" - Marc Anthony

"Un Año" - Sebastián Yatra & Reik

Sencillo del año

"Cariño A Medias" - Conjunto Primavera

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"Si Me Das Tu Amor" - Carlos Vives & Wisin

"Un Año" - Sebastián Yatra & Reik

Artista revelación femenino

Alay

Cazzu

Mariah

Paloma Mami

Rosalía

Artista revelación masculino

Alex Fernández

Los 2 de La S

Lunay

Myke Towers

Sech

Remix del año

"Baila Baila Baila (Remix)" - Ozuna, Daddy Yankee & J Balvin Ft. Farruko, Anuel Aa 2.

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Me gusta (Remix)" - Natti Natasha & Farruko

"Otro trago (Remix)" - Sech, Ozuna & Anuel Aa Ft. Darell & Nicky Jam

"Soltera (Remix)" - Lunay, Daddy Yankee & Bad Bunny

Canción "replay" del año

"Amor lunático" - Eddy Herrera

"Cumbia Morena" - Control

"Kiliki Taka Ti" - Toño Rosario

"Volveré" - Wilfrido Vargas

"Yo Te Amo" - Los Temerarios

Tour del año

Alejandro Sanz: #Lagiratour

Bad Bunny: X100pre Tour

Bronco: Por Más US Tour

Chayanne: Desde El Alma Tour

Gloria Trevi & Karol G: Diosa De La Noche Tour

J Balvin: Arcoíris Tour

Maluma: 11:11 World Tour

Maná: Rayando El Sol Tour

Marco Antonio Solís: Y La Historia Continúa Tour

Wisin Y Yandel: Como Antes Tour

Artista social del año

Ángela Aguilar

Anuel AA

Chiquis Rivera

Natti Natasha

Thalía

Colaboración "crossover" del año

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"Contra La Pared" - Sean Paul & J Balvin

"I Can't Get Enough" - Benny Blanco, Tainy, Selena Gomez & J Balvin

"R.I.P." - Sofía Reyes Ft. Rita Ora & Anitta

Runaway" - Sebastián Yatra Ft. Jonas Brothers, Daddy Yankee & Natti Natasha

Video del año

"Aleluya" - Reik & Manuel Turizo

"Blue (Diminuto Planeta Azul)" - Macaco Ft. Jorge Drexler & Joan Manuel Serrat

"En guerra" - Sebastián Yatra & Camilo

"Flor" - Los Rivera Destino Ft. Benito Martínez (Bad Bunny)

"La prisión de folsom (Folsom Prison Blues)" - Los Tigres Del Norte

"Party" - Paulo Londra Ft. A Boogie Wit Da Hoodie

"Rayando el sol" - Maná Ft. Pablo Alborán

"R.I.P." - Sofía Reyes Ft. Rita Ora & Anitta

"Tú eres la razón (Electrocumbia Remake)" - Raymix

"Tu rumba" - Ile

Artista del año Pop/Rock

Camilo

Juanes

Luis Fonsi

Pedro Capó

Sebastián Yatra

Canción del año Pop/Rock

"De Cero" - Cnco

"No Te Vayas" - Camilo

"Rayando El Sol" - Maná Ft. Pablo Alborán 4.

"Te Confieso" - Camila

"Un Año" - Sebastián Yatra & Reik

Colaboración del año Pop/Rock

"Amigos con derechos" - Reik & Maluma

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Créeme" - Karol G & Maluma

"Imposible" - Luis Fonsi & Ozuna

Un año" - Sebastián Yatra & Reik

Grupo o dúo del año Pop/Rock

Cnco

Jesse & Joy

Maná

Piso 21

Reik

Artista del año Pop/Balada

Camila

Carlos Rivera

Chayanne

Franco De Vita

Jesse & Joy

Luis Fonsi

Luis Miguel

Natalia Jiménez

Ricardo Arjona

Ricardo Montaner

Artista femenino del año Urbano

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Paloma Mami

Rosalía

Artista Masculino del año Urbano

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Nicky Jam

Ozuna

Canción del año Urbano

"Baila baila baila" - Ozuna

"Con calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"No lo trates" - Pitbull, Daddy Yankee & Natti Natasha 4.

"Qué pretendes" - J Balvin & Bad Bunny

"Te robaré" - Nicky Jam & Ozuna

Colaboración del año Urbano

"Con Calma" - Daddy Yankee Ft. Snow

"No Lo Trates" - Pitbull, Daddy Yankee & Natti Natasha

"Qué pretendes" - J Balvin & Bad Bunny

"Te robaré" - Nicky Jam & Ozuna

Canción del año - Urbano/Pop

"Amigos con derechos" - Reik & Maluma

"Calma (Remix)" - Pedro Capó & Farruko

"Créeme" - Karol G & Maluma

"Date la vuelta" - Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam

"Imposible" - Luis Fonsi & Ozuna

Canción del año - Urbano/Trap

"Adán y Eva" - Paulo Londra

"Callaíta" - Bad Bunny & Tainy

"Delincuente" - Farruko, Anuel Aa & Kendo Kaponi

"Después que te perdí" - Jon Z

"No me conoce (Remix)" - Jhay Cortez, J Balvin & Bad Bunny

Artista del año Tropical

Carlos Vives

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Canción del año Tropical

"Inmortal" - Aventura

"Kitipun" - Juan Luis Guerra

"Parecen viernes" - Marc Anthony

"Si me das tu amor" - Carlos Vives & Wisin

"Vivir bailando" - Silvestre Dangond & Maluma

Colaboración del año Tropical

"El mentiroso" - Gente De Zona & Silvestre Dangond

"Loma de cayenas" - Vicente García & Juan Luis Guerra

"Si me das tu amor" - Carlos Vives & Wisin

"Tan buena" - Gente De Zona Ft. Mau Y Ricky

"Vivir bailando" - Silvestre Dangond & Maluma

Artista del año Regional mexicano

Christian Nodal

El Fantasma

Raymix

Regulo Caro

Remmy Valenzuela

Canción del año Regional mexicano

"Cariño a medias" - Conjunto Primavera

"En Plural" - Los 2 De La S

"Encantadora" - El Fantasma

"Nada Nuevo" - Christian Nodal

"Perfecta" - Banda Los Recoditos

-Colaboración del año Regional mexicano

"Amor a Primera vista" - Los Ángeles Azules, Belinda, Lalo Ebratt Ft. Horacio Palencia

"Pa'que nos hacemos" - Luis Coronel Ft. Banda Los Recoditos

"Sin memoria" - Julión Álvarez Ft. Alfredo Olivas

"Tiene razón la lógica" - La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho Ft. Espinoza Paz

"Un año" - Banda Los Sebastianes Ft. Sebastián Yatra

Grupo o dúo del año Regional mexicano

Banda Los Recoditos

Banda Sinaloense Ms De Sergio Lizárraga

Calibre 50

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

La Maquinaria Norteña

Artista sierreño del año

Carín León

Jovanny Cadena Y Su Estilo Privado 3. Lenin Ramírez

Ulices Chaidez

Virlán García

Canción sierreña del año

"Cómo no quererte" - Ulices Chaidez

"Déjame robarte un beso" - Los Crecidos

"Me la aventé" - Carín León

"Platícame de ti" - Arsenal Efectivo

"Sigo chambeando" - Fuerza Regida

Canción banda del año

"En plural" - Los 2 De La S

"Encantadora" - El Fantasma

"Mentiras" - Remmy Valenzuela

"Perfecta" - Banda Los Recoditos

"Por Siempre Mi Amor" - Banda Sinaloense Ms dDe Sergio Lizárraga

Canción norteña del año

"A Punto De Empezar" - Duelo

"Cariño A Medias" - Conjunto Primavera

"Piénsalo Bien" - Regulo Caro

"Simplemente Gracias" - Calibre 50

"Uno Para El Otro" - La Maquinaria Norteña

Canción mariachi/ranchera del año

"Mi Persona Preferida" - El Bebeto

"Nada Nuevo" - Christian Nodal

"Quítate La Careta" - Voz De Mando

"Solos" - Ana Bárbara Ft. Christian Nodal

"Te Amaré" - Alex Fernández.