Película de Netflix "Klaus" nominada a mejor cinta animada en los Óscar 2020

Los Ángeles, EEUU.

La película de Netflix "Klaus", del español Sergio Pablos, consiguió este lunes la nominación al Óscar 2020 a la mejor cinta de animación.

Esta se batirá contra grandes blockbusters como "How To Train Your Dragon: The Hidden World" y "Toy Story 4" (ganadora del Critics' Choice 2020) y las independientes "I Lost My Body" y "Missing Link" (ganadora del Globo de Oro 2020)

Sergio Pablos, director de "Klaus" dijo estar "abrumado" y "agradecido" por la noticia especialmente porque se trataba de un proyecto "pequeño".

"Estamos completamente abrumados por este gran honor", señaló Pablos en sus primeras declaraciones tras hacerse pública la nominación.

El español Sergio Pablos es el director y creador de "Klaus", nominada al Óscar como mejor película animada

Conocido por ser uno de los creadores de la saga "Despicable Me", Pablos expresó su agradecimiento a la Academia de Hollywood, a Atresmedia "por haber dado el primer impulso al proyecto" y a Netflix por su "apoyo incondicional (...) especialmente cuando no se trataba en absoluto de una apuesta segura, sino de un primer largometraje de una pequeña empresa española con un director debutante".

Pablos destacó el trabajo en equipo de los artistas y especialistas de SPA Studios, con quienes se encontraba hoy reunido en su sede madrileña para seguir los anuncios de las nominaciones.

"Klaus" es una película de animación clásica, dibujada a mano, que cuenta la historia de los orígenes de Santa Claus.

Los premios Óscar 2020 se entregarán el 09 de febrero en Los Ángeles, EEUU.