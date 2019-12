Muere la hermana de George Michael, exactamente tres años después que él

Londres.



La hermana del cantante George Michael, Melanie Panayiotou, falleció "repentinamente" el miércoles en Londres a los 55 años, tres años exactamente después que su hermano, que murió a los 53 años el día de Navidad de 2016, anunció su familia este viernes.



"Podemos confirmar que Melanie ha muerto repentinamente", informó su familia este viernes en un comunicado de su abogado John Reid.



La policía londinense intervino el miércoles por la noche en el domicilio de la víctima, tras haber sido alertada por los servicios de socorro a las 19H35 GMT (hora local) del deceso repentino de una mujer de una cincuentena de años en el noroeste de Londres.

Las causas de la muerte no se consideran sospechosas, agregó la policía en un comunicado.



Según el diario Daily Mirror, Melanie Panayiotou fue hallada muerta en su casa en el barrio de Hampstead, en el norte de Londres, por su hermana Yioda.

Tres años después que George Michael

Exactamente tres años antes, su hermano George Michael, cuyo verdadero nombre era Georgios Kyriacos Panayiotou, también fue hallado sin vida en su domicilio de Goring, al oeste de la capital británica, por su pareja Fadi Fawaz.

Los expertos médicos concluyeron entonces que el cantante, que llegó a vender más de 100 millones de discos, murió tras sufrir una cardiomiopatía dilatada con miocarditis (un debilitamiento del músculo cardíaco) y una esteatosis hepática, una acumulación de grasa en las células del hígado.



La muerte del cantante de "Last Christmas" y "Wake Me Up Before you Go Go" provocó una gran conmoción y una lluvia de homenajes tanto en Reino Unido como en el resto del mundo.