Actor Ewan McGregor recorre Honduras en motocicleta

Copán, Honduras.

El actor británico Ewan McGregor está de visita en Honduras, informaron medios locales.

En las últimas horas ha trascendido la visita del multipremiado actor recordado por éxitos de taquilla como "Moulin Rouge!", "Star Wars" o "Christopher Robin".

La noticia corrió como pólvora después que el motociclista Nómada Osgum compartiera cómo se encontró al actor y su acompañante en la frontera Honduras- Nicaragua.

Según comenta el también colaborador de la AFP en una publicación en Facebook, el actor se encuentra acompañado de varios colegas con los trabaja el proyecto "Long way round & long way down", que filma sus aventuras como motociclista dando vuelta al mundo.

De acuerdo a las indagaciones de Nómada Osgum, Ewan McGregor y sus acompañantes van rumbo a Los Ángeles, EEUU.

La foto tomada por Nómada Osgum (i) junto a Ewan McGregor (c) y Charley Boorman.

Acorde a la informado por el viajero, McGregor ingresó al territorio hondureño por la Frontera de Guasaule, Chinandega.

McGregor en Costa Rica

La semana pasada el intérprete de Obi-Wan Kenobi en la saga de "Star Wars" había estado en Costa Rica, en donde acaparo los titulares de los medios ticos.

Según El Observador Ewan McGregor, de 48 años, fue visto disfrutando de una comida en uno de los restaurantes locales.

“Él (el actor) quedó muy contento con la comida y con el servicio. Tuvo un trato amable con quienes lo atendieron; de hecho, le dio un autógrafo a una de las chicas”, añadió un informante del citado medio.

Ewan McGregor por segunda vez en Honduras

Para McGregor está es su segunda visita a Honduras, hace unos años llegó al país para adentrarse a la selva de La Mosquitia.

En 2001 el protagonista de "Doctor Sueño" (remake de The Shining) llegó a adentrarse a lo desconocido mientras buscaba “las ruinas de una civilización perdida" para el un especial de la BBC Travel.

Para esa ocasión McGregor estuvo acompañado del instructor de supervivencia Ray Mears.

Las aventuras del actor se volvieron a publicar en 2014 en YouTube bajo el nombre de Trips money can’t buy - Ray Mears.

Por la compañía de Charley Boorman, con quien ha filmado sus aventuras en "Long way round & long way down", se deduce que el actor podría estar trabajando un nuevo episodio para el mencionado proyecto o bien, uno que involucre la misma cantidad de adrenalina.

Ewan McGregor recién estrenó la película "Doctor Sueño" y ya confirmó su participación en la nueva serie de Disney+ sobre Obi-Wan Kenobi, que comenzará a rodarse en 2020.