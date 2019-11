La Academia: critican a Jorge Alejandro y alaban a Angie Flores

México.

Los hondureños Jorge Alejandro Flores y Angie Flores generaron criticas divididas entre los jueces de La Academia en su tercer concierto en el reality de TV Azteca.

Afortunadamente Jorge y Angie lograron mantenerse invictos en la ronda de eliminaciones que se lleva a cabo cada domingo.

Tras los conciertos transmitidos en vivo La Academia expulsó a otro de los concursantes, siguiendo la dinámica de votación a través de su aplicación TV Azteca Conecta.

Esta vez fue la mexicana Rosa Mary, quien agradeció la experiencia de aprendizaje que vivió como alumna de La Academia.

“Realmente siento que lo disfrute, siento que me vi diferente me atreví hacer cosas que yo jamás hubiera hecho, sinceramente entonces realmente me voy muy feliz, yo sé que aquí mi sueño no termina yo voy a seguir luchando y trabajando para conseguirlo”, dijo Rosa Mary en entrevista.

Jorge Flores no supera el reto, pero sigue avanzando en La Academia

Después de varias presentaciones con temas del género urbano, Jorge Alejandro interpretó "Chica de humo", el éxito pop de Emmanuel, quien curiosamente es padre de Alexander Acha, uno de los jueces del show.

Según las criticas de los jueces el hondureño no pudo superar el reto de la semana.

Acha fue el primero en opinar sobre la interpretación del hondureño, quien señaló que Jorge Alejandro no estuvo a la altura del mega hit de 1988.

Arturo López Gavito se fue a la yugular al calificar la presentación de Flores como "espantosa", comparada a sus anteriores presentaciones en La Academia.

No todo fue malo, Danna Paola felicitó al hondureño por su avance en su entonación y afinación; además de señalar la disciplina del joven.

Angie Flores, el diamante de la nueva temporada de La Academia

Por su parte Angie Flores recibió halagos de parte de los jueces después de interpretar el tema de banda "Lo busqué" de Ana Bárbara.

Horacio Villalobos felicitó a la hondureña por sus avances en La Academia, comparando su talento con un "diamante en bruto".

Alexander Acha felicitó a la cantante por su proyección en el escenario y señaló como el proceso de sanación de las cicatrices del pasado de la hondureña se ven reflejados en la felicidad que la artista reflejó durante su concierto este domingo.

Danna Paola reiteró el comentario de Villalobos al señalar que Angie es una gran artista.

Arturo López Gavito celebró que aunque el tema no era el mejor, la cantante hondureña logró presentarlo de manera impecable y hasta mejor que la intérprete original de la canción.

Adal Ramones compartió la opinión del público sobre la presentación de la hondureña,"su voz es simplemente hermosa."

Durante su tercera presentación en La Academia Angie Flores compartió un poco sobe su infancia, marcada por un padre abusivo que minó su autoestima y confianza, algo en lo que ha venido trabajando para recuperar.

Los seguidores de Jorge Alejandro y Angie Flores podrán seguir apoyando a los cantantes hondureños votando por ellos para asegurar su estadía en La Academia a través de la aplicación TV Azteca Conecta.