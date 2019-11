Halle Berry presume impresionante figura para su nueva película

Estados Unidos.

La actriz Halle Berry ha convertido en una tradición compartir cada viernes en su cuenta de Instagram vídeos o imágenes de la rutina de entrenamiento que sigue de manera habitual y que en los últimos meses ha intensificado considerablemente para prepararse de cara a su próximo proyecto cinematográfico, 'Bruised': un drama de artes marciales que dirige y en el que dará vida a una luchadora retirada.

El impresionante aspecto físico que luce a sus 53 años genera desde hace tiempo un fascinación más que comprensible entre sus fans, que ahora se han quedado con la boca abierta al descubrir los abdominales que ella ha conseguido a base de trabajo duro.

"No hay ninguna sensación mejor que fijarse un objetivo y superarlo. De cara la película 'Bruised' yo me había propuesto conseguir unos abdominales marcados y hoy por fin puedo decir que lo he logrado. ¡Es una satisfacción increíble!", ha explicado en su perfil de la red social junto a una imagen en la que aparece levantándose la camiseta para mostrar su 'tableta de chocolate'.

El entrenador de la intérprete, Mubarak Malik, ha desvelado en un vídeo que Halle ha subido a sus Stories que su famosa clienta se ha dejado la piel a diario en el gimnasio durante sesiones de cuatro horas y ha seguido además una estricta dieta keto que restringe la ingesta de carbohidratos combinada con ayunos intermitentes para alcanzar su meta.