Scorsese critica las películas de Marvel y el CEO de Disney le responde

Nueva York, EEUU.

El director estadounidense Martin Scorsese volvió a criticar este martes a las películas de los estudios Marvel, a las que considera productos diseñados para el consumidor, y fue más lejos, al afirmar que ese tipo de películas destinadas al "entretenimiento" están perjudicando al cine, entendido como un "arte", lo que provocó una respuesta del CEO de Disney, que salió en defensa de su filial.

En una columna publicada en The New York Times, Scorsese defendió los comentarios que hizo a principios de octubre en una entrevista con la revista Empire.

Ya en octubre el cineasta de 76 años levantó ampollas al declarar que los largometrajes de Marvel, centrados en el universo de los superhéroes, parecen más un "parque de atracciones" que "cine".

"Muchos de los elementos característicos del cine, según tengo entendido, están presentes en las películas de Marvel. Lo que no existe es la revelación, el misterio o el peligro emocional real. No hay riesgo", argumentó el director en un columna de opinión publicada el martes en el diario The New York Times.

El director de "The Irishman", su más reciente largometraje estrenado en los cines de Estados Unidos antes de que pueda verse en Netflix, reconoció que el mundo del cine ha cambiado mucho en los últimos 20 años y puso de ejemplo franquicias, como Marvel, en las que la naturaleza de las películas obedece a "una investigación del mercado, pruebas con la audiencia, (películas) examinadas, modificadas, revisadas y remodificadas hasta que estén listas para el consumo"

"Si a le gente se le da un tipo de cosa y se le vende infinitamente un tipo de cosa, claro que querrán más de esa tipo de cosa", apuntó Scorsese.

"Me hicieron una pregunta sobre las películas de Marvel. Yo respondí. Dije que intenté ver algunas de ellas y que no son para mí, que a mí parecer están más cerca de los parques temáticos que de las películas, tal y como las he conocido y amado durante toda mi vida. Y que al final, no creo que sean cine", recalcó.

Disney defiende a su producto estrella

Bob Iger, CEO de Disney, la casa matriz de Marvel, salió a la defensa de su producto estrella.

"No creo que (Scorcece) haya visto jamás una película de Marvel", agregó, "Cualquiera que haya visto una película de Marvel no podría hacer con honestidad estas declaraciones", añadió.

Tratando el tema con pinzas Iger dijo "Creo que Martin Scorsese es un gran cineasta. Espero que escuche esto", aseveró para luego confirmar la admiración que siente por el cineasta, tildándolo de "fenomenal" mientras recordaba algunos de sus éxitos como "Goodfellas", "Raging Bull" o "Taxi Driver".

El ejecutivo luego defendió su películas argumentando que al final cumple su proposito, entretener.

"La audiencia tiene una buena experiencia de dos horas. Salen sintiéndose felices o mejor consigo mismos", dijo en entrevista emitida por la BBC el martes.

Iger concluyó diciendo que aunque no ha hablado con el director tras las polémicas declaraciones espera poder tomarse una copa de vino con Scorcece para discutir su punto de vista.

Las 23 películas del universo Marvel lanzadas desde 2008 han recaudado más de 8.500 millones de dólares solamente en Norteamérica, según cifras publicadas por el sitio especializado Mojo Box Office.

Nueve de las 25 películas más taquilleras de la historia del cine son del estudio Marvel, incluyendo "Avengers: Endgame", que rompió el récord del género a fines de julio.

Scorcece genera polémica entre directores de Hollywood

Las declaraciones de Scorsese desataron un enfrentamiento entre grandes directores de Hollywood como Francis Ford Coppola, Joss Whedon y James Gunn, que expresaron sus diferencias por el valor artístico y el significado de las películas de superhéroes, que viven una época dorada.

Esta vez, Scorsese explicó que si las producciones de superhéroes no le interesan es por cuestión de "gusto personal" y porque, por razones generacionales, entiende el cine de otra manera.

"Para mí, para los cineastas a los que llegué a amar y respetar, para mis amigos que comenzaron a hacer películas casi al mismo tiempo que yo, el cine trataba de revelación: revelación estética, emocional y espiritual. Se trataba de personajes: la complejidad de las personas y su naturaleza contradictoria y a veces paradójica, la forma en que pueden lastimarse unos a otros y amarse y de repente encontrarse cara a cara con ellos mismos", escribió Scorsese.

"Se trataba -añadió- de confrontar lo inesperado en la pantalla y en la vida, que se dramatizaba e interpretaba, (se trataba) de ampliar el sentido de lo que era posible en la forma de arte. Y esa era la clave para nosotros: era una forma de arte".

El cineasta reconoció al final de la columna que sus propias palabras sobre el estado actual del cine le llenaban de una "terrible tristeza".

"Para cualquiera que sueñe con hacer películas o que recién esté empezando, la situación en este momento es brutal e inhóspita para el arte", concluyó.