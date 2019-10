Mhoni Vidente es despedida del programa "Hoy" y lanza una amenaza

Redacción.



Mhoni Vidente, famosa por sus predicciones "atinadas", fue despedida del programa mexicano "Hoy" por decisión de directivos de Televisa.



En una entrevista radiofónica con Javier Alatorre, Mhoni explicó que su contrato con "Hoy" terminaba en diciembre, sin embargo, la productora Magda Rodríguez le comunicó que su última aparición fue la del martes 29 de octubre.



Lea más: El nuevo hijo de Julio Iglesias busca herencia

"Desde hoy Mhoni Vidente ya no está en "Hoy". Ayer se le dio las gracias al personaje por parte de la productora", dijo la vidente.



Mhoni Vidente



"Yo era el raiting, las redes sociales, las notas de toda la semana" mencionó Mhoni Vidente, cuando le dijeron que ella era una atracción de audiencia para el programa.



Lea más: Así se ve el regreso de Hilary Duff como Lizzie McGuire

Las predicciones y el horóscopo que la astróloga presentaba en su secuencia eran los más cotizados, según contó en la entrevista.





Mhoni Vidente dejó claro que aunque está preparada para todo y es una persona de mucha fe y mucha fortaleza, no le pareció la forma en la que fue despedida del programa.





La vidente comentó que no cree en la explicación que le dio Magda Rodríguez sobre que los directivos de Televisa ya no querían que estuviera en el programa, "ellos mismos no se van a disparar en el pie".



"Sé que esto le va a repercutir totalmente al programa "Hoy" y a la productora", expresó Mhoni Vidente, amenazando que por su salida bajará la audiencia del programa.



Lea más: La inusual relación entre Lindsay Lohan y el príncipe Mohamed bin Salmán



La vidente también dijo que se va con la cara bien en alto y feliz ya que está segura que cumplió en todos los sentidos.

Predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente se ha convertido en una celebridad en las redes sociales, muchos la siguen en su cuenta de Instagram y YouTube para estar pendientes cada vez que saca un video con sus predicciones.







En su cuenta de YouTube tiene más de 600 mil suscriptores y sus videos reciben más de 200 mil reproducciones.