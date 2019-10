Consuelo Duval rompe silencio tras presunto ataque cardíacos

Ciudad de México, México.

La actriz mexicana Consuelo Duval actualizó sobre su estado de salud, después que medis mexicanos informaran que había tenido un ataque al corazón.

Duval aclaró que el susto se debió a una crisis de taquicardia ocurrida el miércoles.

A través de un video publicado en Instagram y Twitter, la actriz de La Familia Peluche dijo que el problema fue ocasionado por sus malos hábitos de salud.

"Tengo muy, muy, muy malos hábitos. Entonces tengo que cambiarlos completamente.

"No me ha dado ningún ataque al corazón, ni me va a dar jamás. Bueno, no sé, sería de mis muertes favoritas, la neta, pero no todavía. Tienen chin... mayor para rato, tengo que cambiar todos mis hábitos", dijo la también presentadora.

Duval agregó que la crisis le fue ocasionada por su presión alta, situación que tampoco la deja dormir y por eso se le acelera el corazón.

La comediante había mostrado que aun tiene aparatos conectados a su cuerpo para monitorearla.

La actriz hizo una invitación a sus seguidores para que cambien sus hábitos alimenticios, de sueño y de salud para evitar problemas en el futuro.