Helen Hunt hospitalizada tras sufrir aparatoso accidente de tráfico

Helen Hunt sufrió un accidente de tránsito en el que su camioneta terminó volcada, por los que fue trasladada a un hospital, reportó TMZ.

La colisión ocurrió en Los Ángeles, cuando el vehículo en el que viajaba la actriz cruzó una calle y fue impactado por otro auto.



Helen Hunt, ganadora del Premio de la Academia viajaba en el asiento trasero de la camioneta, y de acuerdo con testigos, era reportada como estable cuando fue llevada al hospital.





Helen Hunt fue dada de alta horas después y de acuerdo con su representante, no sufrió lesiones de gravedad.



En el video publicado del accidente publicado por TMZ se aprecia claramente que el auto fue golpeado por otro vehículo justo en la esquina. Como resultado, el automóvil donde la actriz viajaba volcó y quedó con las ruedas hacia arriba.







Hasta el momentose desconoce si el vehículo es de la actriz o había contratado un servicio de transporte.



Hasta ahora no se sabe el estado de salud del conductor de la camioneta en la que viajaba Helen Hunt y del conductor del otro auto; autoridades descartaron que el accidente haya sido ocasionado por el consumo de drogas o alcohol de alguno de los implicados.