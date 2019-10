Miley Cyrus es internada de emergencia en un hospital

Redacción.



Miley Cyrus fue ingresada de emergencia en un hospital por un cuadro de amigdalitis que la aquejaba hace varios días, reportó por medio de sus redes sociales.



La cantante utilizó su cuenta de Instagram para dar la noticia a sus millones de fans, y muy a su estilo, Miley Cyrus mostró varias imágenes suyas en bata.



Miley Cyrus preocupó a todos subiendo a los stories de su Instagram una foto acostada en una cama de hospital y una vía intravenosa.



"Intentando sanar lo más rápido posible para estar este fin de semana en Gorillapalooza con @theellenshow @portiaderossi @brunomars! ¡Envíen buenas vibras! Espero que el Dios de las estrellas de rock me dé un empujón y me ayude a darle una patada a esta mie***. ¡Tenemos gorilas que salvar!", escribió Miley Cyrus.



"Como te presentas ante ti mismo puede determinar cómo te sientes. Gracias mamá por ayudar a que esta pequeña enferma luzca un poco mejor lavando mi pelo por mí. ¡Mi madre es la mejor!", escribió Miley en otra fotografía junto a su progenitora Tish Cyrus.







Miley Cyrus también colgó una foto en la que posó frente al espejo del baño de la habitación del hospital.







En otras historias de su Instagram, mostró un video y varias imágenes en compañía de Cody Simpson, con quien ha sido vinculada amorosamente.







"De repente ya me siento mucho mejor", escribió Miley Cyrus en un video en el que aparece recostada en el hospital junto a Cody Simpson, mientras él canta y toca la guitarra para ella. “Este dulce chico vino a visitarme y cantó la canción más dulce que existe y que escribió sólo para mí. Llegó con su guitarra y con rosas en la mano. #Noestoyllorando #Túestasllorando", contó en otra historia de Instagram.