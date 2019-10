Elton John estuvo a punto de morir, "Empecé a rezar, 'no me dejes morir' "

Reino Unido.

Elton John padeció cáncer de próstata en 2017, pero optó por no hacerlo público para no interferir con sus presentaciones y agenda personal, según compartió en un fragmento de su autobiografía, Me.

Según el Daily Mail, el intérprete de "Your Song" y "Nikita", hoy de 72 años, aseguró que la enfermedad le fue detectada en un chequeo médico de rutina y prefirió operarse, en lugar de recibir quimioterapia, para no tener que efectuar demasiadas visitas al hospital; esto, a pesar de tratarse de una cirugía complicada.

"Fui directamente al quirófano. Muchos hombres no lo harían porque es una cirugía importante, ya que no se puede tener relaciones sexuales al menos por el año siguiente y tampoco se puede controlar la vejiga por un tiempo", reveló.

El intérprete británico agregó que después de la cirugía contrajo una fuerte infección, por lo que sintió que su vida corría peligro.

"Fui increíblemente afortunado, aunque debo decir que no me sentí tan suertudo en ese momento. Estuve despierto toda la noche preguntándome si iba a morir. En el hospital, a altas horas de la noche, empecé a rezar: 'Por favor, no me dejes morir. Quiero ver a mis hijos otra vez. Por favor, dame un poco más de tiempo'", explicó.

Añadió que su condición era tan grave que el hospital no tenía el equipo requerido para hacerle frente.

"Los médicos le dijeron a David (Furnish, esposo) que estaba a 24 horas de la muerte. Si la gira sudamericana hubiera continuado por un día más, me habría convertido en pan tostado", dijo.

"Pero efectivamente mis hijos tomaron la decisión por mí. No me gustó la idea del cáncer amenazándome a mí, a nosotros, en los años venideros: sólo quería deshacerme de él".

Elton John lleva a cabo su gira mundial de despedida, el "Farewell Yellow Brick Road Tour".

Me será publicado el próximo martes 15 de octubre.