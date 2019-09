Alejandro Sanz niega a Rachel Váldes en redes

Miami, EEUU.

El cantante Alejandro Sanz reaccionó a la 'confusión' que se dio después que los medios identificaran a su nueva novia Rachel Váldes en una de sus publicaciones de Instagram.

Según el español todo ha sido un malentendido, pues en realidad no estaba confirmando, ni mucho menos presentando, su nuevo romance con la artista cubana 20 años menor que él.

La imagen a la que se refiere es un breve video publicado en su Instagram Stories en donde se ve a una joven con características similares a la de Váldes cantando el estribillo de "Corazón Partío".

"Ella es Andreína y es mi asistente", escribió el astro de la música sobre la imagen que generó el malentendido.

ADEMÁS: Nominados Latin Grammy 2019; Rosalía y Alejandro Sanz los grandes favoritos

La ex de Alejandro Sanz no va a llorar por él

Curiosamente, ayer lunes era la exmujer del artista, la diseñadora Raquel Perera, quien empleaba la misma red social para explicar las fotos donde aparente secarse las lágrimas a la salida del colegio de sus hijos.

Las imágenes fueron rápidamente atribuidas al hecho de que el cantautor había rehecho su vida sentimental, pero según Perera eran en realidad gotas de sudor que se estaba secando tras un día caluroso en la ciudad de Miami.

"Voy al grano (y no al de la foto). Siento decepcionar a los que pretenden plasmar un llanto que solo es un 'limpiarme' el sudor de la cara al salir del colegio de mis niños a 40 grados al sol. Los que vivan en Miami sabrán de lo que hablo. Y para que la decepción no sea completa, confieso sin reparo que he llorado en muchas ocasiones por diferentes motivos. No lo negaría nunca, porque además sienta muy bien...", aseguraba con ironía en su cuenta de Instagram.

Rachel Váldes la tercera en discordia

Alejandro Sanz y Rachel Váldes fueron captados por primera vez a mediados de septiembre mientras navegaban en Miami.

MIRA: ¿Quién es la nueva novia de Alejandro Sanz?

Aunque es probable que nunca lo acepten, se especula con fuerza que arista cubana, de 30 años, habría sido la causante del fin del matrimonio de Alejandro Sanz y Raquel Perera.

Según El Pais, la misma Raquel Perera había contado en la boda del futbolista Sergio Ramos y la presentadora Pilar Rubio, donde acudió sola, que su matrimonio estaba roto y que el cantante mantenía ya una relación con otra mujer, presuntamente Rachel Váldes.