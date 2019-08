Carmen Campuzano rechazó Luis Miguel y a otros famosos de Hollywood

México.

La ex modelo Carmen Campuzano podrá no lucir su mejor rostro a causa de las malas cirugía que ha sufrido, pero en su juventud lograba cautivar a los famosos del momento.

En entrevista con El Universal de México la también DJ dijo que llegó a ser cotizada por galanes como Luis Miguel, Sylvester Stallone o Steven Seagal.

Campuzano se jacta de haber dicho "no" a Luismi cuando le ofrecieran ser la modelo del video "La Media Vuelta".

"Me decían: 'Pero si es con Luis Miguel'. Sí, pero yo soy 'La Luis Miguel de las modelos', les decía", relató Carmen sobre aquel episodio.

Campuzano continuó: "Lo conozco desde que estábamos chamacos, desde su relación con Issabela Camil, por eso a ella la conozco de hace tantos años. (Entonces no se dio nada) porque yo estaba ocupada y él también”.

La modelo de 48 años dijo que el destino la ha puesto cerca de Luis Miguel en varias ocasiones, pero simplemente las cosas no se dieron.

Carmen Campuzano también recordó como dos grandes de Hollywood la pretendieron en sus años de gloria.

“Puedo decir que Sylvester Stallone me tiró la onda durísimo, al igual que Steven Seagal, porque la verdad en esos ayeres estaba yo 'pretty, pretty' (bonita).", dijo la ex modelo.

Campuzano aseguró que rechazó a los actores porque ella no es de andar en aventura. "No los hice trofeos de guerra míos, porque soy muy especial en esos asuntos, no iba a ser una aventura aunque fuera el super artista, yo también me doy mi paquete”.

La famosa mexicana dijo que actualmente está en una relación en la que sienta enamorada y correspondida.

Su actual pareja es un abogado al que ella identificó como Raúl, a quien describió como un hombre "amoroso, respetuoso, trabajador, supe gentil''.

Campuzano fue una de las modelos más famosas de México en la década de 1990, su carrera se vino a pique después de caer en las adicciones.

En la actualidad Carmen Campuzano da cursos de pasarela y empoderamiento femenino, además dar charlas contra las adicciones; actividades que alterna con su carrera en la música como DJ Campu.