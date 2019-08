Arrestan a presunto asesino de influencer rusa Ekaterina

Moscú, Rusia.

El presunto asesino de la influencer rusa Ekaterina Karaglanova, de 24 años, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en una maleta en su apartamento en Moscú, habría sido detenido por las autoridades en Rusia.

Según la fiscalía, un hombre identificado como Maxim Gareyev, de 33 años, habría confesado haber acuchillado a Ekaterina "al menos unas cinco veces en el cuello y el cuerpo".

En la confesión grabada, entregada a los medios por las autoridades rusas, Gareyev asegura que tuvo una relación íntima con la víctima y que su ataque se desencadeno debido a los insultos y humillaciones que habría recibido reiteradamente de parte de la influencer.

Maxim Gareyev fue detenido como sospechoso del asesinato de la influencer Ekaterina Karaglanova.

De acuerdo a la versión del sospechoso, este le daba dinero a la influecer, y que ella había comenzado a burlarse de él en su última reunión. "Ella me dijo que era feo y que incluso la cirugía [plástica] no me ayudaría", dijo, y añadió que la joven le señaló que le tomaría un año ahorrar suficiente dinero para que volvieran a encontrarse.

La agencia rusa de noticias RIA informó que Gareyev había comenzado a ver a Ekaterina semanas antes del asesinato, y que había sido vista en numerosas ocasiones entrando a su departamento.

Según el periódico ruso Moskovsky Komsomolets (MK), la policía no encontró evidencia de forcejeó en el departamento y tampoco hallaron ningún arma en el lugar.

Al momento de la muerte de Karaglanova se informó que la joven había comenzado una nueva relación con un hombre mayor. Desde un inicio el móvil pasional fue la principal pista para las autoridades.

Ekaterina era una influencer que contaba con unos 80,000 seguidores en Instagram al momento de su muerte, número que incrementó a más de 100,000 tras que se informara de su deceso.

La joven fue encontrada sin vida la semana pasada por el encargado de los apartamentos donde vivía después de que los padres de la joven le alertaran al no tener noticias de ella en varios días.