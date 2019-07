Sophie Turner y Joe Jonas de luto tras la muerte de su perro en un terrible accidente

Redacción.



La mascota de los recién casados Joe Jonas y Sophie Turner, Waldo, murió tras ser atropellada por un automóvil en Manhattan, esta semana, reportó TMZ.



De acuerdo con uno de sus representantes, el incidente ocurrió en el Lower East Side el miércoles al momento en que su paseador de perros había sacado a Waldo.



El can, de raza Husky siberiana, se desprendió de su correa luego de que se asustó por un peatón, y salió corriendo a la avenida.



La pareja se puso muy emotiva por lo ocurrido, y tuvo que acudir con un terapeuta para superar la muerte.







Este viernes los famosos presentaron un informe a la Policía, aunque los funcionarios de Nueva York no pudieron darles más información al respecto.

Los Jonas adoptaron a Waldo en abril del 2018, cuando inicialmente tenían previsto adoptar sólo al hermano del perro, Porky.