Gabe Khouth, actor de "Once Upon a Time", falleció de un paro cardíaco

Redacción.



El actor canadiense Gabe Khouth, quien participó en la serie "Once Upon a Time", así como en Supernatural, y prestó su voz para variedad de proyectos, incluido Dragon Ball Z, falleció a los 46 años a causa de un paro cardíaco.



El también actor y amigo de Gabe, Peter Kelamis, confirmó la noticia por medio de su cuenta de Twitter.







"El 23 de julio, mi amigo, Gabe Khouth, sufrió aparentemente un paro cardíaco mientras manejaba su motocicleta y murió trágicamente como resultado”, escribió en Twitter.

“Gabe siempre puso una sonrisa en el rostro de todos. Mis sinceras condolencias a su familia y amigos. Descansa en paz, alma amable”, agregó.



Además de su trabajo en serie "Once Upon a Time", el actor también fue parte de producciones como Life Sentence, A Series of Unfortunate Events, iZombie, Supernatural y Santa Baby, según medios internacionales.







El creador de "Once Upon a Time", Adam Horowitz, también se refirió a la muerte del actor y señaló que era un "hombre encantador, un gran talento y parte indeleble del programa desde su inicio. Pero lo más importante, era nuestro amigo. Se le extrañará".