Muere padre de Eminem

El padre de Eminem, Marshall Bruce Mathers Jr., falleció a los 67 años de edad, informó TMZ.

Según vecinos, el progenitor del rapero sufrió un infarto y falleció en su domicilio, ubicado en Fort Wayne, Indiana.

Mathers Jr. estuvo distante del rapero toda su vida, pues se separó de la madre del intérprete, Debbie Nelson, cuando este tenía dos años de edad.

En consecuencia, Eminem mostró resentimiento a las acciones de su padre en temas como "My Name Is" y "Cleanin' Out My Closet".

En 2001, Mathers dijo al portal Mirror que no estaba "interesado en el dinero de su hijo [Eminem]" pero que quería hablar con él. "Quiero desesperadamente encontrarme con mi hijo y decirle que lo amo."

De acuerdo con Debbie, madre del rapero, ella se casó cuando tenía 15 años y Bruce 22, y tuvieron a Eminem dos años después. Cuando se separaron ella se estableció en Detroit con su familia, mientras que Bruce se mudó a California, donde tenía otros 2 hijos.

Hasta el momento Eminem, de 46 años, no se ha pronunciado sobre la muerte de su progenitor.