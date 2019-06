Irina Baeva es confundida con Geraldine Bazán

Ciudad de México, México.

La actriz Irina Baeva vivió un momento incómodo cuando un reportero la confundiera con Geraldinde Bazán, la exesposa de su actual novio, Gabriel Soto.

Desde que se le relacionara con Soto, Baeva ha sido comparada con Bazán en varios aspectos, además de ser criticada por presuntamente copiar a la rubia con la que Soto compartió más de una década de relación.

El momento se dio cuando la actriz de origen ruso asistió al estreno de una obra de teatro protagonizada por Soto, en donde un reportero se confundió y la llamó por el nombre de Geraldine.

Al darse cuenta de su error el periodista rápidamente rectificó y se disculpó con la actriz. "Geraldine, Irina, aquí por favor, perdón”, dijo el reportero.

Pese al amargo incidente, Baeva mantuvo la calma y respondió con una sonrisa, “¿Qué pasó amigo?”

Para Baeve es un golpe bajo, ya que no solo se le ha acusado de copiar a la exesposa de Soto, sino también de robarse al actor. Geraldine Bazán acusó directamente a la actriz de "El Dragón" de romper su matrimonio, algo que el actor ha negado.

En el evento la actriz se refirió a las criticas que ha recibido su relación la actriz respondió "Uno aprende a tomar las cosas de quien viene y a aprender de verdad a dejar de hacerles caso a los comentarios de la gente porque muchas veces las personas que están detrás de la pantalla no nos conocen, no conocen a Gabriel, no me conocen a mí, no conocen las situaciones que vivimos entonces están opinando realmente a ciegas, entonces uno no puede tomar en cuenta opiniones de la gente que desconoce realmente la problemática y el tema que estamos viviendo”, dijo para cámaras de "Ventaneando".

Mira como reacciona Irina Baeva cuando la confunden con Geraldine Bazán el minuto 1:50.