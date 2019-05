Jennifer López y Marc Anthony se deleitan al ver cantar a su hijo Max

Estados Unidos.

Jennifer López, Marc Anthony y Alex Rodríguez compartieron tiempo en familia para asistir a un concierto escolar esta semana.

El exbeisbolista público el video de su futura esposa y su ex mientras los dos cantaban emocionados al son del grupo escolar de su hijo Max, quien se encontraba en el escenario.

La expareja, con ARod sentado en medio de ellos, aparece en el clip tarareando al ritmo del tema que interpretó su pequeño: " I Will Always Love You You ".

"Los que pueden, lo hacen. ¡Aquellos que no pueden, se sientan entre dos personas que pueden y permanecen en silencio! #imnotasinger (no soy un cantante)”, escribió Rodríguez en el video.

También llamó la atención que Max, de 11 años, también tuvo una presentación en solo, en donde interpretó " You're Still the One" de Shania Twain.

Recientemente, la hermana gemela de Maximilian David, Emme Maribel, sorprendió al demostrar sus habilidades en el canto en un video publicado en el canal de YoTube de JLo.

Tanto Anthony como López han dicho que apoyaran a sus hijos si estos desean perseguir una carrera en la música.

Sin embargo, "la diva del Bronx" recalca que como madre, pondrá sus estudios como prioridad antes que una carrera en el espectáculo.