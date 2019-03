Freddie Highmore, un médico diferente en “The Good doctor”

Los Ángeles, Estados Unidos.



Freddie Highmore es un joven diferente en The Good Doctor, serie que culmina su segunda temporada en AXN España y que se ha convertido en un éxito de audiencias, en un momento en el que la televisión por cable vive una época más competitiva.



Una ficción diferente con un compromiso social con las personas con autismo. “Espero que despierte la conciencia en la gente y que fomente una discusión más profunda”, declara el actor.



El intérprete británico da vida al doctor Shaun Murphy, joven cirujano con trastorno del espectro autista (TEA), cuya vocación por la medicina le ha llevado a luchar contra los prejuicios que la gente tiene sobre él.

“Queríamos representar de la mejor manera posible a una persona con TEA en la serie, era el mayor reto”, explica Highmore en una entrevista concedida a Europa Press durante su visita a Madrid para promocionar el final de temporada de la ficción de AXN, detallando que se preparó “a fondo” para ofrecer un retrato lo más cercano posible. Para Highmore, ser una persona con autismo “es todo un desafío”.



“Los guionistas y yo vimos documentales, leímos libros y tuvimos a una asesora en la serie. Para nosotros era un compromiso”, comenta el actor, haciendo hincapié en que se busca ser lo más respetuoso posible con las personas que tienen un TEA, así como también derribar prejuicios sobre esta realidad. Highmore cree que la clave del éxito de The Good Doctor dentro del género es el optimismo de su personaje, cualidad que también le ha marcado a él.

En “The Good Doctor”, Freddie Highmore interpreta a Shaun Murphy, un joven doctor con autismo.

“Se diferencia de otras series del momento por el aspecto optimista de la serie, que Shaun ve lo bueno en las personas y da un poco de fe en la humanidad; no es el típico macho alfa y representa otra forma de masculinidad”, agregó el intérprete inglés.



La integración laboral de la gente con autismo

“Queremos despertar la conciencia de la gente. Ojalá sirva para crear una discusión mucho más profunda”, dice el actor, remarcando que, aunque Shaun sea un joven con autismo, “no representa a todos las personas con TEA”, mostrando, simplemente, una realidad diferente.



“Deseo que todo el mundo pueda sentirse identificado con él, tenga o no autismo. Es su historia personal”, declara Highmore, que habla de la necesidad de romper con los estereotipos sobre la gente con autismo, especialmente por “lo complicado” que es para estas personas “la integración laboral”.



The Good Doctor tiene confirmada una tercera temporada, que se espera llegue en septiembre de este año al canal estadounidense ABC, en España podrá verse en AXN y Telecinco.



“Tenemos muchas ganas de empezar a rodarla, en junio comenzamos”, declara el actor, revelando que “todavía” no sabe qué sucederá en los siguientes episodios. “No puedo comentar nada, pero es porque el equipo de guionistas aún no se ha reunido para escribir los próximos capítulos”, explica tranquilamente el intérprete.

El actor británico saltó a la fama cuando era un niño. Aquí en una escena de Descubriendo Nunca Jamás junto con el actor Johnny Depp, en 2004.

Amor por España



El actor ha sorprendido a la prensa española hablando en un castellano muy fluido. Freddie Highmore es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cambridge y vivió durante un tiempo en Madrid, precisamente cerca de la plaza de Olavide, en el distrito de Chamberí.



“Siempre se me han dado bien los idiomas (sabe también francés y árabe), es la mejor manera de conocer otras culturas. Madrid me encanta, por cómo es la gente y la forma de vivir aquí. Es estupendo tomarme un café en una terraza”, comenta a la vez que habla de que tiene “muchas ganas” de rodar una película en español.



Proyectos en la gran pantalla



Highmore, que se convirtió en una estrella internacional cuando era un niño con películas como Finding Neverland (2004) junto a Kate Winslet y Johnny Depp, con quien repitió poco después en Charlie and the Chocolate Factory (2005), rodará este año por primera vez en España a las órdenes del director Jaume Balagueró.



El actor será uno de los protagonistas de Way Down, la nueva película de Balagueró (Mientras duermes, Musa) que filmará, precisamente, en Madrid. “Tengo muchísimas ganas de comenzar. Ya veremos, es que no sé si puedo hablar mucho de la película, pero tengo muchísimas ganas de estar aquí y de filmar en España. Y practicar mi español también”, declaró.



Way Down es una producción sobre un brillante ingeniero con un plan para atracar un banco inexpugnable aprovechando la atención acaparada por la celebración de la final de fútbol más esperada.