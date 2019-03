Frida Sofía, una vida de escándalos

Ciudad de México.

Frida Sofía, la polémica hija de la cantante Alejandra Guzmán, ha seguido arremetiendo contra su familia, luego de criticar a su prima Michelle Salas, hija de Stephanie Salas y el cantante Luis Miguel.

La joven comenzó la riña con Michelle hace unas semanas, cuando reveló que estaba harta de que la compararan siempre con su prima. Frida también se atrevió a asegurar que Michelle mantuvo relaciones íntimas con uno de los mánager de Luis Miguel.

Pese a este escándalo, Michelle Salas mantuvo la calma y prefirió no pronunciarse al respecto. Sin embargo, su madre Stephanie sí realizó comentarios al respecto y lamentó esa situación.

“Es mi prima, me sorprende todo esto que está sucediendo. Yo siempre he creído en la familia y lo único que te puedo decir es que estoy sorprendida y estoy triste al respecto”, dijo Salas.

La modelo e influencer de las redes sociales no ha tenido pelos en la lengua para atacar a Michelle Salas y Sylvia Pasquel. “Mi familia no es en realidad lo que ustedes ven. Siento que ni siquiera es una familia porque nada más nos vemos en Navidad”, declaró.

Sylvia Pasquel, tía de Frida Sofía, también opinó sobre las revelaciones de Frida.

“Para pelearse se necesitan dos, y yo aquí nada más veo a una persona peleando”, sentenció la actriz, de 69 años, ante las cámaras del programa Hoy.

“Yo espero que se reconcilien y que piensen muchas cosas”, añadió la hija de Silvia Pinal.

Molesta. Estas palabras no cayeron bien a Frida Sofía, por ello decidió responder a Pasquel a través un video en su cuenta de Instagram.

En 2017, Frida se divorció del empresario Luis Escamilla tras dos años de matrimonio. La prensa mexicana reveló que la modelo era víctima de violencia doméstica por parte de Escamilla, pero ella lo negó. “Simplemente no estábamos funcionando”, dijo Sofía.

“Ya que muchas de mi ‘familia’ viven en la luna o, no sé, en una novela que ¡no existe!, hay que aclarar cosas: sí se necesitan dos para pelearse. También se necesitan dos para hacer lo que tú hiciste con el ex de mi abuela. También se necesitan dos huevos, un par, para contestar, Michellita, este es para ti”, dijo Frida en referencia a la relación que sostuvo Pasquel con Fernando Frade, quien también fue pareja sentimental de Silvia Pinal.

“Acuérdense que no tiene tiempo (Michelle) de hablar con nadie tan whatever como yo (...) pero manda a Pasquel. Oye, Pasquel, no te metas, o sea, no te metas. ¿Tú qué? ¡¿Tú qué?!”, agregó Sofía, de 27 años.

Pendiente de su abuela. Frida Sofía también mencionó que ya tuvo comunicación con su abuela Silvia Pinal, quien permaneció una semana en el hospital tras sufrir un ataque de neumonía.

En 2015, Frida, quien heredó el cuerpazo de su mamá, quiso lucir su figura y posó para la revista Playboy. Esta decisión causó revuelo, ya que ella publicó una de las fotografías en su cuenta de Instagram y en esta se dejaba ver completamente desnuda.

“Ya hablé con mi abuela, ya que mi prima Jordana de hecho va y la cuida, y está con ella y le importa, no como estas arpías. Y ya, me saca de onda que sean tan hipócritas”, añadió.

Esta no es la primera vez que Frida se ve envuelta en una polémica, pues la joven, al igual que las integrantes de la dinastía Pinal, ha tenido una vida llena de disturbios y adicciones. Le mostramos un repaso por sus escándalos más sonados.