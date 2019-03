A Galilea Montijo no le afectan las críticas

Ciudad de México.



Galilea Montijo dijo no engancharse con las críticas que recibe día con día en redes sociales por todo lo que dice en el programa Hoy.



Recientemente, la conductora fue blanco de burlas en internet debido a un comentario que realizó sobre la película Roma, de Alfonso Cuarón.



Confundió la trama, pensando que el proyecto hablaba de la ciudad italiana, desconociendo que se refería a la Colonia Roma de la Ciudad de México.



"No te enganchas. Hoy eres tú, mañana es otro, luego vuelves a ser tú, después otro. Sólo desconecté comentarios y es padrísimo", afirmó Montijo.



Luego de la polémica, Montijo vio la película y aseguró que le generó recuerdos y un sentimiento de melancolía.



"Tampoco es que haya dicho: 'Qué mal que haya hecho en Roma la película Neza, no. Existe un Roma, en Italia. Aparte, yo viví en Italia, sé perfectamente dónde está Roma y también sé dónde está la Colonia Roma. Además, fue hace ocho meses, nadie habíamos visto la película Roma en México. De hecho, hay algunos que todavía no la ven. Yo ya la vi, me encantó. Me hizo recordar mucho mi infancia", sostuvo.



Adelantó que próximamente estará al frente de la emisión del programa Pequeños Gigantes, donde compartirá cámara con figuras como Miguel Bosé y Verónica Castro.



Por otro lado, Montijo descartó que volvería a ser madre a sus 45 años, ni de forma natural ni con ayuda de la ciencia.

"Me encantaría, pero por cuestión de edad ya no. Fui mamá natural, entonces si no se dio ya natural, ya no se dio", dijo.