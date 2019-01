Reconocida actriz mexicana no cree que Yalitza Aparicio tenga vocación

Ciudad de México, México.

La actriz Patricia Reyes Spíndola considera que la fama de Yalitza Aparicio se va a ir muy rápido puesto que la actuación no es su vocación.

"Yo creo que sí se le va a ir la fama muy rápido, es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que vaya a acabar haciendo carrera de esto. No es su vocación, no es lo quiere", dijo Spíndola en una entrevista para un programa televisivo.

"Pues bueno, si (Alejandro) Cuarón la sigue jalando para trabajar, pues probablemente, pero no siento que sea su vocación. Creo que es un momento muy fugaz".

La maestra de teatro añadió que le da mucho orgullo que Aparicio, originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, de donde también es el padre de Espíndola, haya sido nominada a Mejor Actriz en los Premios Óscar.



Yalitza Aparicio fue nominada este martes 22 de enero a mejor actriz por su interpretación de Cleo en la cinta "Roma" de Alfonso Cuarón.

En la categoría Aparicio compite contra otras grandes estrellas como Lady Gaga, Glen Close, Olivia Colman y Melissa McCarthy.