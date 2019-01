David Zepeda: "No soy gay ni bisexual"

Ciudad de México, México.

Una vez más el galán de telenovelas David Zepeda salió a hablar de su sexualidad. Esta vez usó su cuenta de Instagram para aclarar que no es gay ni bisexual.

Su pronunciación en contra de una publicación provocó que sus compañeros del medio artístico se unieran a él para decirle que era un hombre valioso, un caballero, y que cuentan con su apoyo.

"Hola... pocas veces hablo públicamente de mi vida personal... Hoy lo haré... Resulta que hace apenas unas horas una revista publicó un artículo sobre mi persona en la que inventa una historia con tal fantasía e ingenio dignos de aplaudir...", escribió el actor mexicano.

"Que gran imaginación del 'periodista', pero sobre todo que falta de honestidad y profesionalismo de este señor al citar que su fuente de información fue 'un amigo de ella'. El anonimato, la manera más cobarde de difamación. dicen que una mentira contada más de tres veces puede alguien tomarla como verdad. Quiero dejar claro aquí que, NO SOY GAY NI SOY BISEXUAL", escribió.

También aclaró que no ha terminado con su novia, la actriz Lina Radwan, quien, sin embargo, en su perfil de Instagram no tiene fotos de su pareja.

David Zepeda y Lina Radwan.

El artículo al que Zepeda se refiere es uno publicado por el tabloide TV Notas.

“David es bisexual, a mí un día me dijo: ‘También me gustan los hombres’, pero no puede ejercer libremente su preferencia porque su familia es de Sonora y es muy chapada a la antigua; y principalmente porque David considera que tiene una imagen que cuidar como galán de telenovelas; le importa mucho el qué dirán. De por sí, cuando en 2015 se filtró un video sexual de él masturbándose, le preocupó mucho que le trajera consecuencias en su carrera”, publicó el medio citando a una supuesta amiga de Lina Radwan, novia de Zepeda.

La revista también asegura que la "represión sexual" del actor fue el motivo de la presunta ruptura de Zepeda y Radwan en noviembre de 2018, tras ocho años de relación.

"Para mí no hay nada más hermoso que las mujeres... Nadaaaaaa!!!... Soy absolutamente respetuoso de las preferencias de los demás. Cuento con muchos seguidores y amigos a los que quiero y respeto. Cero discriminación", sostuvo ayer.

Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Sebastián Rulli y Alexis Ayala fueron algunos de los famosos que mostraron su apoyo a esta carta pública de Zepeda.