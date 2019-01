Video: El vestido le jugó una mala pasada a Lady Gaga en los Critics' Choice Awards

Redacción.



Lady Gaga ha sido una de las grandes sorpresas en los Critics' Choice Award 2019, al hacerse de dos importantes galardones, como Mejor actriz, por la cinta "A Star is Born" y Mejor canción con el tema "Shallow", de la misma cinta.



Su salto a la gran pantalla grande le ha traído muchas sorpresas y nominaciones, por lo que también se perfila camino al Óscar.



Gaga deslumbró con un vestido strapless color rosa suave y una larga cola, dejando a un lado el su polémico look de los Golden Globes.





Su vestido le jugó una mala pasada, momentos antes de subir a recibir su premio a Mejor actriz, galardón que compartió con la actriz Glenn Close.

Cuando subía las gradas del escenario, la intérprete tropezó debido a que la cola de su vestido se enredo en los zapatos y estuvo a punto de caer.

Lady Gaga se tomó fuerte de la mano de uno de los asistentes, mientras subía su vestido para poder dar el paso.



La actriz y cantante tuvo que acomodarse el strapless para no mostrar de más de su busto.







Tras tropezar para subir al escenario, Gaga dio uno de los discursos más emotivos de la noche.





"Me siento muy feliz, es un honor", repitió, "siento que me reconocen no solo por mi interpretación, sino por el trabajo interior que supuso", declaró la artista entre lágrimas.



Gaga se mostró muy conmovida tras el anuncio de su triunfo.

"Esta ha sido una de las cosas más difíciles que he hecho nunca, revivir algo que no estaba segura que quería revivir. Me sentí vulnerable como nunca (...).", dijo en una parte de su discurso.