Juan Gabriel: La reaparición de "El Divo de Juárez" cambia de fecha

Redacción.

El ex mánager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, quien aseguró que "El Divo de Juárez" regresaría al ojo público hoy 15 de diciembre, cambió de fecha de la supuesta aparición del cantante.

La polémica continúa, y es que miles de fans del intérprete esperaban que hoy se desmintiera el rumor de que el cantante mexicano sigue con vida, sin embargo, aún hay otros admiradores de Juan Gabriel que se mantiene a la expectativa por las declaraciones de Joaquín.

Durante una entrevista para el programa "Al Rojo Vivo" de la cadena Telemundo, Muñoz explicó que, aunque en primera instancia había dado el 15 de diciembre como fecha tentativa de su aparición, será hasta el día en que Juan Gabriel celebre su cumpleaños 68.

El ex mánager confesó: "a lo mejor el día 7 de enero que es su cumpleaños. Él me dijo que yo hablara con los medios, y dijera a ver si quieren hacer ese día (como) "El Día Internacional de Juan Gabriel", porque en México no hay, entonces que fuera el día 7, el día que nació, y reaparecer él".



En Facebook se habían creado varios eventos para celebrar su llegada, por lo que los fans deberán seguir esperando.