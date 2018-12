Publican foto de Juan Gabriel y aseguran que comprueba que está vivo

Ciudad de México.

El rumor de que el cantante Juan Gabriel está vivo ha vuelto a cobrar peso tras la difusión de una foto que aseguran es el "Divo de Juárez".

Los últimos meses han salido a la luz varias teorías de que el intérprete, que falleció el 28 de agosto de 2016, aún vive y está escondido.



"El Divo de Juárez está vivo y preparándose para volver a los escenarios. Él simuló su muerte. No está escondido porque no ha matado ni es narcotraficante. Nada absolutamente. Está en una casa, está bien, perfectamente confortable y todo", dijo Joaquín Muñoz, exmánager del cantante.



La periodista Martha Figueroa dio una entrevista a Juan José Origel en el programa "Con permiso" de UniCable (Televisa), y compartió una foto en la que supuestamente sale el intérprete de "Te sigo amando" de espaldas.







Según la periodista, dicha instantánea del intérprete de "Hasta que te conocí" fue captada en su casa de Morelos, en Cuernavaca.

"Sí se parece. Está de espaldas pero es el caminado, el cuerpo, la formal del pelo" expresó la Figueroa.



En la imagen se puede observar a un hombre usando una gorra, camiseta y pantalón blanco, mientras camina por el comedor de una casa.