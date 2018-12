Lindsay Lohan incursiona en la pantalla chica con dos proyectos

Los Ángeles.



Después de un pasado turbulento marcado por sus adicciones, la actriz Lindsay Lohan (33) está dispuesta a recuperar su carrera artística con dos proyectos televisivos: Sick Note, serie de Netflix, y Lindsay Lohan’s Beach Club, que se estrenará el próximo 8 de enero en MTV.

FOTOS: Lindsay Lohan es la versión sensual de las princesas de Disney para recordar sus inicios en la farándula



Sick Note, que ya está disponible en Netflix, narra la historia de Daniel Glass (Rupert Grint), quien es diagnosticado por error con una enfermedad terminal. Lohan interpreta a Katerina West, la hija del jefe de Daniel.



Por otra parte, su reality Lohan’s Beach Club tratará sobre la inauguración de su club en la isla griega de Miconos.



La exestrella Disney dijo que desea que su imagen de “chica mala” quede atrás.



“Soy una buena persona. Me cuido, estoy sana. A ver, claro que me gusta divertirme, pero eso no significa que tenga que salir y beber alcohol y volverme loca. Ahora tengo una buena relación con ese concepto y en el fondo es más divertido ver a otros salir de fiesta”, dijo Lohan en entrevista con la revista Paper.