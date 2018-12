Natti Natasha estrena "Me gusta", una oda a lo prohibido

Redacción.

La reguetonera Natti Natasha estrenó el video de "Me gusta", una canción dedicada a los amigos con derecho y los infieles.

"No somos amigos, pero tenemos privilegio’. No’ vemos a escondida’, y eso que no hay nada serio. Pa’ qué tener un compromiso. Si dice que te ama, pero en su cama no fue la que quiso." es parte del nuevo single cuyo clip estrenó hoy.

"Súper emocionada por este nuevo lanzamiento. Algo diferente para que lo disfruten! Me dejan saber qué les pareció", escribió Natti en su cuenta de Instagram junto a un fragmento del video.

En el video con toques futuristas la dominicana aparece vestida en diferentes conjuntos plateados y rodeada de luces de neón.

"Me gusta" viene luego del hit "No me acuerdo", en el cual colaboró junto a la estrella del pop mexicana Thalía.

Este año Natti Natasha estuvo en la lista de los cantantes latinos más vistos en YouTube gracias al tema "Sin pijama", en colaboración con Becky G.



Según publicó la dominicana, la canción cuenta con Daddy Yankee, como uno de los compositores, y la dirección de Daniel Duran, mismo que estuvo a cargo de "Sin pijamas".