Paris Hilton cancela su compromiso con Chris Zylka

Los Ángeles, EEUU.

La empresaria, DJ y actriz Paris Hilton canceló su compromiso matrimonial con el actor Chris Zylka. Paris, de 37 años, había recibido en enero el anillo de parte de Zylka, de 33.

Hilton hizo oficial su ruptura con Chris Zylka, con quien se esperaba que contrajera matrimonio este invierno, confirmando los rumores que comenzaron a circular hace apenas un día, aunque lo ha hecho de forma indirecta y utilizando las palabras de otra famosa rubia.

"Mi cita favorita de Marilyn Monroe: 'Creo que todo sucede por una razón. La gente cambia para que tú puedas aprender a dejarla marchar. Las cosas van mal para que puedas apreciarlas cuando van bien. Crees en mentiras para que eventualmente aprendas a confiar solo en ti misma. Y, a veces, las cosas buenas se acaban para que otras mejores puedan suceder'", ha apuntado muy filosófica en su cuenta de Instagram.

La celebridad siempre ha sentido una gran afinidad con la malograda estrella de Hollywood, con quien comparte no solo su gusto por el lujo y los diamantes, sino también un desafortunado historial sentimental.

En el caso de Paris, ella ha estado comprometida hasta en tres ocasiones que se sepa, incluyendo su fallida relación sentimental con el actor de la serie 'The Leftovers', pero en ninguna de esas ocasiones ha llegado a pasar por el altar.

Su esperado enlace con el intérprete llevaba retrasándose todo este último año con la excusa de que ella estaba muy ocupada con sus muchos proyectos profesionales, pese a lo cual entre su círculo de allegados ya habían dado por sentado que nunca llegaría a celebrarse después de que la última fecha que se había barajado -el 11 de este mismo mes de noviembre- se cancelara por enésima vez.

"No iba a suceder nunca, ni siquiera habían celebrado una fiesta de compromiso y los padres de Chris no conocían a los de Paris. Decidieron posponerla más allá de noviembre, pero sin fijar una fecha nueva. A nadie le ha sorprendido este desenlace. Paris se dejó llevar por la idea de organizar una boda y no llegó a pensar nunca en la parte del matrimonio. Lo suyo con Chris nunca iba a funcionar", ha asegurado una fuente al portal People.

Tal y como dictan los códigos de conducta en la esfera virtual, la rica heredera ya ha eliminado todo rastro de su ex de sus redes sociales tras concluir su historia de amor hace supuestamente unas semanas y por el momento se está centrando en promocionar su nuevo perfume.