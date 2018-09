Arturo Peniche habla del mal aliento de Thalía

Ciudad de México.

El actor mexicano Arturo Peniche dijo que durante la grabación de la telenovela María Mercedes (1993), su compañera Thalía solía tener mal aliento.

"A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que está al lado de Televisa, entonces llegaba con un olor terrible a ajo”, dijo entre risas Peniche al programa Suelta la sopa.

El intérprete dijo que finalmente decidió vengarse de su colega en una escena de besos. "Un día llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso", agregó.

Cabe mencionar que la entrevista fue realizada en 2017 pero es hasta ahora que se viralizó en las redes sociales.

Curiosamente, Thalía reveló hace unos meses que fue con Arturo Peniche con quien disfrutó más las escenas de besos en sus telenovelas.

