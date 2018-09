Justin Bieber se divierte con su futuro suegro  

EUA.



El cantante Justin Bieber ha querido aprovechar que su futura esposa, Hailey Baldwin, se encuentra muy ocupada estos días con su participación en la Semana de la Moda de Nueva York para pasar algo de tiempo con el padre de la joven modelo: el actor Stephen Baldwin.



Los dos acudieron este lunes a un festival de música celebrado cerca de la ciudad de Grand Rapids, en Michigan, donde consiguieron disfrutar de la jornada con relativa normalidad. En el camino de regreso al hotel fueron fotografiados charlando y caminando muy animadamente, mientras Stephen colocaba cariñosamente un brazo sobre los hombros del joven.



Desde luego parece que, pese a su antigua reputación de chico malo y problemático, Justin ha sabido ganarse la aprobación de su futuro suegro y del resto de los Baldwin. Una de las primas más famosas de Hailey, la también modelo Ireland Baldwin, ya les felicitó en su momento por su próxima boda a través de la esfera virtual citando una de las canciones del intérprete 'One Less Lonely Girl' y su hermana Alaia también les envió sus mejores deseos en esa misma plataforma.



Hace unos días era Alec Baldwin -padre de Ireland y tío de Alaia y Hailey- quien se pronunciaba acerca de la feliz noticia para aconsejar a la pareja que no olvidara dedicarse tiempo en sus primeros años como casados: "Si quieres que tu matrimonio sea un éxito, tienes que pasar tiempo juntos y convertir eso en una prioridad", les recomendaba.

Hailey Baldwin y Justin Bieber.



La actitud general del clan Baldwin contrastaría con la aparente frialdad con que el compromiso de Justin y Hailey fue recibido por la madre del cantante. Pattie Mallette no vería con buenos ojos que su famoso hijo hubiera decidido dar un paso tan importante al poco de retomar la historia de amor que la joven y él vivieron en 2016, y así lo habría demostrado al cambiar la descripción de su biografía de Twitter para eliminar la frase: "Sí, Justin Bieber es mi hijo".

De la misma forma, al poco de que él confirmara en sus redes sociales que le había planteado la gran pregunta a su chica, Pattie se dedicó a repartir varios 'me gusta' entre distintas publicaciones que se burlaban o criticaban los compromisos o bodas precipitadas y, aunque algunos quisieron pensar que se trataba de una simple casualidad, otros no tardaron en apuntar que, como dice el viejo refrán, una imagen vale más que mil palabras.