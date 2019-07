"Los detuvimos": Testimonios de combatientes hondureños en guerra contra El Salvador en 1969

San Pedro Sula, Cortés.

Ricardo Luque, Juan Ramón Madrid y Rafael Cardona, un coronel y dos soldados, aún recuerdan con mucha nostalgia el momento en que tuvieron que luchar contra los hermanos salvadoreños en el año 1969.

Sus testimonios ahora retratan los grises recuerdos de todo lo vivido entre ambas naciones en medio de un conflicto de tenencia de tierras, una masiva migración y un circunstancial partido eliminatorio de fútbol.

Todos estaban muy puntuales a la hora indicada, el tiempo ha pasado rápido, la mayoría tiene arriba de los 70 años de edad. Su disciplina se mantiene firme, el respeto del uno hacia el otro parece un principio inculcado y que quedó tatuado en ellos desde entonces y hasta ahora.

La guerra se traduce desde un extremo, en cuatro días de disparos, artillería, aviación y morteros, y de otro lado, literalmente un mar de heridos y muertos, muchos de ellos, civiles.

Imagen ilustra a la Asociación de Veteranos de Guerra en San Pedro Sula. Foto: Franklin Muñoz.

-Sus relatos-

"Me tocó participar en la guerra que se dio en ese tiempo, los combatimos el 17 de julio, a lo lejos se observaba una columna de salvadoreños que iban arribando a Ocotepeque, ellos planeaban llegar a Puerto Cortés, pero nosotros estábamos allí y los enfrentamos con la ayuda de dos aviones de la Fuerza Aérera, entonces los detuvimos", comenta a LA PRENSA el coronel Ricardo Luque, ese hombre que aún conserva una mirada dura y su tono de autoridad.

Luque recuerda que el Ejército salvadoreño estaba estructurado de una forma bastante marcada y acompañado de la Guardia Nacional, comandada por el general Medano. "Los salvadoreños fueron muy crueles con los habitantes que vivían en la parte fronteriza nuestra, asesinaron a mucha gente, particularmente en Mapulaca y La Virtud, Lempira", dijo.

"Este grupo de compañeros fue parte del Tercer Batallón de Infantería en aquel entonces, nos tocó desplazarnos, las órdenes eran tajantes y como Ejército teníamos la misión de defender la soberanía nacional", menciona Juan Ramón Madrid, quien fue sargento segundo en 1969.

Los veteranos de guerra exponiendo fotografías de algunos de sus compañeros ya fallecidos y otros que se encuentran delicados de su salud. Foto: Franklin Muñoz.

Madrid rememora el momento en que Honduras fue atacada por El Salvador, "en ese entonces no conocíamos las verdaderas causas, y recuerdo una frase que era constante en su momento, decíamos que no iban a pasar y así fue, no pasaron", enfatizó.

El caballero que ahora luce de forma impecable y con su cabello blanco que refleja el efecto del reloj biológico del tiempo, agradeció al pueblo hondureño y a las autoridades por reconocer su labor luego de defender la patria en 1969.

Rafael Cardona también recuerda todo el entorno de la guerra como si hubiese sido ayer, para él, ser soldado significaba mucho, así como ofrendar su vida por el Ejército y el país.

"No teníamos lo necesario cuando enfrentamos a El Salvador, aún recuerdo los combates a través de aviones y el lanzamiento de granadas de mano, se escuchaban los animales bramar", expresó casi entre lágrimas.

Fotografía muestra a los combatientos hondureños en plenos días de guerra en julio de 1969.

Arnulfo, un ciudadano de piel oscura, muy alto de estatura y con una jovialidad evidente, fue soldado en aquel histórico momento, y dijo que Honduras solo contaba con unos 5,000 hombres armados, mientras que El Salvador tenía más del doble del Ejército, "parecían hormigas en nuestro territorio", agregó.

"Ahora las Fuerzas Armadas están equipadas, pero siento que el ejercicio militar hoy es más vulnerable y aunque les paguen más. Todo aquel que antes portaba este uniforme era calificado como "héroe", así decía el ciudadano cuando nos miraba en las calles...allí va un héroe", concluyó.

-Para saber-

La Asociación de Veteranos de Guerra está conformada por más de 1,000 exoficiales, quienes están ubicados en diferentes puntos de Honduras. Los entrevistados en esta ocasión son parte de los sobrevivientes de la guerra entre Honduras y El Salvador, 44 soldados que estaban asignados en San Pedro Sula murieron en diferentes puntos del país, otros fallecieron con el pasar el tiempo y unos pocos permanecen muy delicados de su salud.

Vocero de las Fuerzas Armadas.

"Sin duda alguna, ellos siempre son y serán recordados por su lucha en 1969 frente a El Salvador, por tal razón, año con año se realizan actividades por parte nuestra, como una forma de homenajearlos después de tanto tiempo", comentó a LA PRENSA José Domingo Meza, portavoz y capitán de las Fuerzas Armadas de Honduras.

A su vez, Meza lamentó que se haya registrado un evento de tal magnitud entre ambos países en aquel entonces, ya que son naciones hermanas, comparten muchos gustos y son filtros clave en la parte económica de la región.

-Un poco de lo que nos cuenta la historia-

Fue la tarde del 14 de julio de 1969, hace ya 50 años, que El Salvador y Honduras se sumieron en un conflicto armado que se extendió por varios días y que en la historia ha quedado registrado como La Guerra de las 100 horas.



Entonces El Salvador era gobernado por el presidente Fidel Sánchez Hernández y Honduras por Oswaldo López Arellano. Según los reportes de la época, el hecho se produjo luego de que cientos de salvadoreños que vivían en Honduras fueron expulsados de este territorio.

El sentimiento de rechazo se percibía en todos los ámbitos y el deportivo no fue la excepción. Este se evidenció más, luego de que las selecciones de fútbol de ambas naciones se enfrentaron en un partido de clasificación al Mundial de México 70. El Salvador ganó el encuentro y a nivel local se le conoció como “la victoria de la dignidad nacional”.



Cabe mencionar que en ese año, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo, con su escenario en Vietnam, y el hombre caminaba en la Luna por primera vez.

En esos días los ojos del mundo se posaron en la región centroamericana y muchas instancias como la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas se alzaron pidiendo el fin de la guerra.