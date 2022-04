La historia de Carrie Bradshaw y sus amigas que popularizó hace dos décadas la serie “Sexo en Nueva York” seguirá creciendo, después de que HBO Max haya confirmado este martes que la secuela de la saga, “And just like that...”, tendrá una segunda temporada.

La segunda entrega de la serie volverá a contar con la participación de las actrices originales Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis y por el momento tampoco contará con Kim Cattrall, como sucedió en la primera entrega.

“And just like that...” sigue a Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) mientras navegan por el viaje de la complicada realidad de la vida y la amistad a los 50 años.