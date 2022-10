HBO Max lanza “La Divina Comida” nuevo reality culinario que reta a grandes famosos

En una cena entre amigos es mucho lo que se dice y se cuenta, pero qué pasa cuando se reúnen varias personalidades del mundo del entretenimiento, deportes y espectáculos en lo más íntimo de sus espacios.

Además de conocer sus habilidades en la cocina de dieciséis famosos, también abrirán sus corazones con anécdotas, rupturas, infidelidades y toda clase de retos profesionales y personales y recuerdos de su vida y trayectoria, todo esto mientras se sientan a la mesa a disfrutar de una deliciosa cena.

La versión mexicana del famoso formato del programa culinario Come Dine With Me llegó a HBO Max este 27 de octubre con La Divina Comida, en la que un elenco multifacético y divertido de celebridades serán invitados a cuatro cenas muy especiales en donde competirán por llevarse el título al mejor anfitrión.

El programa culinario cuenta con 16 estrellas mexicanas entre las que se encuentran: Belinda, Emmanuel, Karol Sevilla, Rafa Márquez. Itatí Cantoral, María León, Erik Rubín, Dulce María, José Ángel Bichir y Michelle Rodríguez, entre otros famosos.