Amazon Studios, la división televisiva del gigante del comercio electrónico, prepara una serie inspirada en el universo de la película “Blade Runner” bajo la supervisión de Ridley Scott.

Según una exclusiva del diario Deadline y confirmada por la prensa de Hollywood, el estudio está ultimando los detalles de una ficción titulada “Blade Runner 2099”, en la que Scott, director de la cinta original, trabajará como productor ejecutivo y podría ejercer de director.

Por el momento se desconocen detalles sobre el reparto y la fecha de estreno de esta serie, que continuará una de las historias más aclamadas del género ciencia ficción.

Scott, que este año estrenó “The Last Duel” y “House of Gucci”, ya avanzó el año pasado en la BBC que había un proyecto “en una fase muy avanzada” y sugirió que su traslado a la televisión se hará en una “serie de 10 partes”.

“Blade Runner ya se está presentando como una serie de televisión, probablemente las primeras diez horas”, comentó el director.

El cineasta estrenó en 1982 la primera entrega de “Blade Runner”, cuyo guión se basaba en la novela de Philip K. Dick’s “Do Androids Dream of Electric Sheep?”.