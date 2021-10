La nueva “Dune”, dirigida por Denis Villeneuve, recaudó este fin de semana 40,1 millones de dólares en su estreno en cines, a pesar de que también estaba disponible en la plataforma televisiva HBO Max sin ningún cargo añadido.

El largometraje ha logrado así el mejor estreno en cines para Warner Bros. desde que el estudio decidió lanzar todos sus títulos de manera simultánea en televisión y cines por la pandemia del coronavirus.

La nueva adaptación de la novela de Frank Herbert a cargo de Denis Villeneuve ha recibido comentarios muy positivos tanto por su espectacular atmósfera de ciencia ficción como por las actuaciones del reparto encabezado por Timothée Chalamet, Rebecca Fergurson, Zendaya, Oscar Isaac y Javier Bardem.

En mercados como Francia, España, Alemania e Italia, “Dune” ha sido uno de los estrenos más exitosos del año y supera los 200 millones de recaudación mundial, aunque la cinta llegó a los países europeos un mes antes que en Estados Unidos.

La buena publicidad que ha cosechado el filme habría animado al público estadounidense a acudir a los cines, aunque su metraje supera las dos horas y media y tiene una secuela pendiente de confirmarse.

Por su parte, Wes Anderson, uno de los directores fetiche del público “indie”, batió el récord de ingresos por sesión con “The French Dispatch”.

El último filme del director se estrenó este fin de semana en tan solo 52 cines de Norteamérica, en los que recaudó 1,3 millones de dólares con una media de 25.000 dólares por sesión, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

La película, estrenada en el Festival de Cannes, está inspirada en la “nouvelle vague” francesa y cuenta con Benicio del Toro, Léa Seydoux, Adrien Brody y Timothée Chalamet entre sus protagonistas.

Entre el resto de la cartelera destacó “Halloween Kills”, que ingresó 14,5 millones de dólares en su segunda semana; “No Time to Die”, que sumó 11,8 millones, y “Venom: Let There Be Carnage”, que superó los 9 millones cuando cumple un mes en cines.