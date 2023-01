Ke Huy Quan, el niño de ‘Indiana Jones’, regresa al estrellato

Los Ángeles, Estados Unidos

Ke Huy Quan ganó el martes un Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por ‘Everything Everywhere All at Once’, (‘Todo a la vez en todas partes’) . Quan se impuso a Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin; Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin; Brad Pitt, Babylon y Eddie Redmayne, The Good Nurse.Ke Huy Quan, de origen vietnamita, inició su carrera siendo un niño. A los 12 años se hizo mundialmente famoso por compartir pantalla con Harrison Ford, en ‘Indiana Jones y el templo de la perdición’ de 1984, dirigida por Steven Spielberg. En 1985 filmó otro clásico del cine de la década de los 80, Los Goonies, dirigida por el fallecido Richard Donner.

Al recibir su premio a Mejor Actor de Reparto de los premios Globo de Oro, Ke Huy Quan, de 51 años, dio un emotivo discurso: “Me criaron para nunca olvidar de dónde vengo y para recordar siempre quién me dio mi primera oportunidad”. “Estoy muy feliz de ver a Steven Spielberg aquí esta noche. ¡Steven, gracias!”. ”Cuando comencé mi carrera como actor infantil en ‘Indiana Jones and the Temple of Doom’, me sentí muy afortunado de haber sido elegido”. “A medida que crecía, comencé a preguntarme si eso era todo. Si eso era solo suerte. Durante tantos años, tuve miedo de no tener nada más que ofrecer. Sin importar lo que hiciera, nunca superaría lo que logré cuando era niño”. “Afortunadamente, más de 30 años después, dos muchachos pensaron en mí. Se acordaron de ese niño. Y me dieron la oportunidad de volver a intentarlo”. “Todo lo que ha sucedido desde entonces ha sido increíble”, dijo Quan. “Dan Kwan, Daniel Sheinert, muchísimas gracias por ayudarme a encontrar mi respuesta. Me han dado más de lo que podría haber esperado”.