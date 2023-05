Almodóvar deja a Cannes con hambre con su corto wéstern y gay

El director español Pedro Almodóvar dejó este miércoles con hambre a los entusiastas fans que presenciaron en el Festival de Cannes el estreno de “Extraña forma de vida”, su incursión en el género wéstern, un corto de apenas 25 minutos.

El estadounidense Ethan Hawke y el actor de origen chileno Pedro Pascal protagonizan este experimento, rodado en inglés y con aires de ensayo, antes de lanzarse quizás a algo más ambicioso.

Almodóvar (73) ha sido tentado en varias ocasiones en el pasado por Hollywood para rodar en Estados Unidos.

“Era mi primer wéstern y lo he hecho tratando de no resultar anacrónico, para que los americanos no me dijeran ‘esa cazadora no sale en esa época’” explicó Almodóvar en una charla junto a Ethan Hawke, tras el pase del corto en una sala abarrotada.

“Lo que sí sabía era que no era un spaguetti wéstern, sabía que iba a ser un wéstern a mi modo”, añadió.

El sheriff Jake (Ethan Hawke) recibe la visita de un antiguo amor, Silva (Pedro Pascal). Pasan una “noche orgiástica”, como la describe Almodóvar.

Pero en realidad el encuentro esconde otros motivos: Jake busca al hijo de Silva, que ha cometido un crimen, y éste quiere convencerlo de que lo deje huir.

“Es la discusión de dos amantes que reaccionan de un modo totalmente distinto a una noche de orgía. Estas dos facetas las entendieron muy bien los dos”, explicó Almodóvar.

El público de la Croisette reaccionó con entusiasmo ante la propuesta, muy rica visualmente, con un vestuario diseñado por la casa Saint Laurent, que además coprodujo el corto.

Decenas de personas se quedaron sin poder acceder a la sala de cine.