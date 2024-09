De maestra a artista: Teresa Duarte una exitosa joyera de Santa Bárbara

En el pintoresco municipio de Santa Bárbara, una maestra de gran fortaleza ha convertido su pasión en una fuente de inspiración. Teresa Duarte, conocida por su dedicación en la enseñanza y su habilidad para crear joyas artesanales, ha logrado equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares con un emprendimiento de joyas artesanales.

La historia de Teresa no es común. Su vida dio un giro inesperado cuando su esposo sufrió un accidente, un evento que marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, Teresa vio en la necesidad de asumir no solo el rol de cuidadora, sino también el de principal proveedora del hogar. La carga, aunque pesada, no la desanimó; al contrario, la impulsó a buscar nuevas formas de generar ingresos y sostener a su familia.

En su búsqueda de una fuente adicional de ingreso, Teresa encontró en la elaboración de joyas una salida creativa y económica. Aunque su día a día en la escuela consume gran parte de su tiempo y energía, Teresa no permitió que las dificultades la desalentaran. Cada mañana, se dedica con esmero a sus clases, mientras que, por las tardes y noches, se transforma en una hábil artesana, creando piezas únicas de bisutería.